Maroc/Ethiopie: CAN U17 - Epreuve éthiopienne pour le Onze national

Le Onze national affrontera, ce samedi soir à 20h00 à l'Académie Mohammed VI à Rabat, son homologue éthiopien pour le compte de la seconde journée du groupe A de la CAN U17.

L'équipe nationale, accrochée lors de la première journée par la Tunisie (1-1), se trouve acculée à remporter ce match face à un adversaire qui, lui aussi, avait contraint la sélection égyptienne au partage des points (1-1)

Pour rappel, les Lionceaux de l'Atlas sont les tenants de ce titre continental et fraîchement vainqueurs du trophée de l'UNAF. Autrement dit, ils restent outillés pour franchir ce cap inaugural et aller jusqu'au bout de ce tournoi qualificatif aux phases finales de la Coupe du monde de cette catégorie qui aura lieu en novembre prochain au Qatar.