Maroc: Bouaddi rejoint les Lions de l'Atlas

15 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Ayoub Bouaddi a fait son choix. Le jeune joueur sociétaire du LOSC a décidé de porter les couleurs des Lions de l'Atlas et devra faire partie de la liste des joueurs qui seront retenus par le coach Mohamed Ouahbi en partance pour le Mondial 2026 qui débutera dans un peu moins d'un mois aux Etats-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada.

Bouaddi devrait constituer un excellent renfort pour le Onze national, non seulement à court terme mais pour bien des années à venir.

Bon aussi bien en relance qu'en récupération, Ayoub Bouaddi doit former avec les autres joueurs du milieu de terrain des options idoines pour le sélectionneur national lors des matches de l'EN en Coupe du monde.

Au Mondial, le Maroc évoluera au groupe C aux côtés du Brésil, de Haïti et de l'Ecosse.

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