Angola: Le processus d'interconnexion électrique nationale de Cunene débute cette année

Ondjiva — L'interconnexion du réseau électrique national à la province de Cunene, avec le prolongement de la ligne de 400 kilowatts reliant Lubango à Cahama, débutera cette année, a annoncé jeudi président du conseil d'administration du Réseau national de transport d'électricité (RNT-EP), Rui Gourgel.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion de présentation du projet au gouvernorat de Cunene, il a précisé qu'une ligne de 220 kilowatts reliera le poste de transformation en construction à Cahama à Xangongo, et une autre à Ondjiva.

Il a ajouté que ce projet, qui devrait être réalisé d'ici 2028, s'inscrit dans le cadre de l'expansion du réseau électrique national et de la politique énergétique du gouvernement.

Il a indiqué que les travaux préparatoires sont en cours et que les travaux de terrain débuteront cette année par l'installation des premiers pylônes, pour une durée de 24 à 36 mois.

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Il a affirmé que la principale difficulté de ces projets réside dans leur financement et que, pour Cunene, un financement de la Banque mondiale a été obtenu afin que le projet puisse démarrer.

« Cet aspect financier étant réglé, il ne nous reste plus qu'à respecter les délais nécessaires à sa mise en service, tout en nous occupant simultanément des aspects techniques », a-t-il affirmé.

Selon le responsable, le projet d'extension du réseau à haute tension devrait couvrir les cinq provinces de la région sud, notamment Huíla, Namibe, Cunene, Cuando et Cubango.

Il a toutefois précisé que les provinces de Huíla et Namibe bénéficient déjà de l'énergie hydroélectrique grâce à la mise en service de la ligne de transport Gove-Matala de 220 kV et de ses sous-stations respectives.

Rui Gourgel a également indiqué qu'en plus de la ligne Lubango-Cahama, un autre projet a récemment été signé avec son homologue namibien (Nampower) pour relier Cahama à Ondjiva, via Baynes.

Il a indiqué que le projet Bayner prévoit la construction d'une centrale hydroélectrique commune de 800 mégawatts, dont la puissance sera partagée entre la Namibie et l'Angola, et d'où une ligne sera raccordée à Cahama.

Il a ajouté que l'intégration au réseau électrique national renforce la stabilité de l'approvisionnement et réduit les émissions polluantes, tout en créant des conditions plus favorables au développement économique et social de la région sud.

Par ailleurs, lors de la présentation du projet, le directeur régional Sud de RNT, Alberto Sopate, a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre du processus d'interconnexion énergétique national et que trois sous-stations d'une capacité installée de 130 mégawatts sont actuellement disponibles.

Il a souligné que l'objectif est d'alimenter la région sud via la province de Huíla et le projet Gove-Matala (220 MW) ; Lubango est déjà raccordée au réseau national.

L'infrastructure relie le projet hydroélectrique de Gove à Huambo au poste de transformation de Matala à Huíla, sur une distance de plus de 213 kilomètres et avec une capacité d'environ 682 MVA.

Les investissements dans le secteur de l'électricité témoignent du fait que l'élargissement de l'accès à l'électricité, l'amélioration des conditions de vie de la population et l'intégration du système énergétique national demeurent des priorités absolues pour l'Exécutif.