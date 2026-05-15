Angola: Uíge - Un cas de variole du singe confirmé

Uíge — La province d'Uíge a enregistré un cas positif de variole du singe (Mpox) parmi les dix échantillons prélevés depuis janvier dans la région, a annoncé jeudi, la responsable du Département de la santé publique, Lindeza Chaves.

La province a recensé cinq cas de variole du singe en 2025.

Selon la responsable, qui s'exprimait sur les ondes de Radio-Uíge, la confirmation a été faite à l'Institut national de la recherche en santé, dans la province de Luanda, où les résultats de trois autres échantillons sont attendus.

L'échantillon du cas positif a été prélevé dans la municipalité de Quimbele, alors que des cas suspects de la maladie sont toujours signalés dans les municipalités de Maquela do Zombo, Massau, Nsosso, Alto Zaza et Sacandica, localités frontalières de la République démocratique du Congo (RDC), pays d'origine du virus.

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Pour freiner la propagation de la variole du singe, une campagne de vaccination a été lancée, ciblant dans un premier temps les techniciens de santé, les policiers, les enseignants et la population des zones où des cas suspects ont été recensés.

La variole du singe, désormais souvent appelée Mpox, est une zoonose (maladie virale transmise des animaux aux humains, notamment des rongeurs) causée par le virus MPXV.

Les symptômes comprennent fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et lésions cutanées (vésicules) qui se transforment en croûtes.

La transmission se fait par contact étroit avec des personnes ou des objets infectés.