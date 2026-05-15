Afrique: L'Angola fait don d'oeuvres littéraires à la Faculté des Lettres de l'Université Mohammed V au Maroc

Luanda — L'ambassade d'Angola au Royaume du Maroc a fait don, lundi 11, de plusieurs oeuvres littéraires et culturelles angolaises à la bibliothèque de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Mohammed V de Rabat, dans le cadre des célébrations des Journées de la langue et de la culture portugaises au sein de la CPLP et de la Journée de la langue portugaise, célébrée le 5 de ce mois.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP jeudi, les oeuvres sélectionnées par la mission diplomatique angolaise comprennent des auteurs tels qu'Óscar Ribas, Luandino Vieira, Ruy Duarte de Carvalho et Irene Guerra Marques, parmi d'autres figures importantes de la littérature angolaise et de la réflexion sur la mémoire et la construction sociale du pays.

L'événement a réuni des représentants diplomatiques des pays membres de la CPLP accrédités au Maroc, des professeurs, des étudiants et des chercheurs, lors d'une rencontre organisée par l'établissement d'enseignement supérieur et axée sur le rayonnement international de la langue portugaise et la richesse des expériences culturelles qu'elle véhicule.

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Lors de cette séance, les ambassadeurs d'Angola, du Brésil, de Guinée-Bissau et du Portugal ont pris la parole, ainsi que le doyen de la faculté, dans un moment de réflexion sur la place du portugais au sein du CPLP et sur l'intérêt croissant qu'il suscite dans les universités marocaines.

Dans son discours, l'ambassadeur d'Angola auprès du Royaume du Maroc, José Filipe, a déclaré que ce don constituait « un acte dont la portée dépasse le simple geste institutionnel », ajoutant que les oeuvres sélectionnées reflétaient « différents moments de l'histoire culturelle angolaise ».

Le diplomate angolais a également souligné que les oeuvres présentées permettaient de comprendre « les formes particulières du rapport entre littérature et mémoire dans la construction de la société angolaise, rappelant l'importance des différents auteurs qui ont contribué à forger des visions uniques de l'Angola, fondées sur sa complexité historique et humaine ».

« Le portugais, en tant que vecteur de transmission culturelle, puise sa vitalité précisément dans sa capacité à embrasser différentes expériences sociales et historiques », a insisté José Filipe.

Il a soutenu que les États membres du CPLP, dans les espaces où ils sont représentés, devraient apprendre à se connaître à travers leurs auteurs et leurs formes d'expression respectives.

L'événement comprenait également une exposition de peinture intitulée « Notre langue », des représentations théâtrales et des récitations de poésie par les étudiants du cours d'études portugaises de l'établissement.