Angola: Plus de 3 000 familles reçoivent des transferts de Kwenda à Viti Vivali

15 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Viti Vivali — Le programme Kwenda a été lancé ce mois-ci, versant pour la première fois des aides sociales monétaires à 3 691 familles vulnérables enregistrées dans la municipalité de Viti Vivali, l'une des neuf nouvelles municipalités de la province de Huíla.

Ce programme, qui vise à mettre en place des politiques de soutien aux familles les plus vulnérables, comporte quatre volets : des transferts sociaux monétaires, l'inclusion productive, la municipalisation de l'action sociale et un registre social unique.

Le programme se caractérise par le versement direct d'un revenu aux familles en situation de vulnérabilité et de pauvreté en Angola, leur assurant un revenu trimestriel de 33 000 kwanzas.

Dans un entretien avec l'ANGOP, l'administratrice municipale de Viti Vivali, Eudaliciosa Binda, a déclaré que le programme représente une avancée dans le domaine de l'action sociale et de la protection des familles vulnérables, en mettant l'accent sur la lutte contre la pauvreté et le renforcement des revenus familiaux.

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Elle a indiqué que l'administration recense actuellement 4 060 personnes défavorisées, soit 812 familles, suivies par les services sociaux locaux.

La responsable a ajouté que, dans le cadre du volet « inclusion productive » du programme Kwenda, une usine semi-industrielle a été construite pour les coopératives locales, afin de soutenir la production communautaire et d'améliorer les conditions de vie de la population.

L'administratrice municipale a également mentionné que l'agriculture et l'élevage demeurent les principales activités économiques des familles de la région, désormais renforcées par les ressources du programme gouvernemental.

D'une superficie de 747,50 kilomètres carrés, la municipalité présente une densité de population d'environ 44 habitants par kilomètre carré et se situe à 110 kilomètres au nord de Lubango.

Lire l'article original sur ANGOP.

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