Angola: Ouverture de l'exposition 'Luanda cidade luz'

Luanda — Une exposition de 28 peintures, intitulée "Luanda cidade luz" (Luanda, Cité de Lumière), de l'artiste plasticien Adão Mussungo, ouvre ses portes jeudi, à la Sky Gallery de Luanda.

Pour cette exposition, l'artiste a utilisé l'acrylique sur toile, où les couleurs chaudes dominent dans les oeuvres, qui seront visibles jusqu'au mois prochain.

Dans une déclaration à la presse, Adão Mussungo a révélé que l'exposition « Luanda, Cité de Lumière » s'inspire de la phrase « Luanda ulonga chicola ndengue », prononcée à la mémoire du grand chef d'Ilha do Cabo, Sebastião Manuel Napoleão.

Il a également mentionné que l'exposition s'inspire d'une oeuvre majeure du Royaume du Kongo, « Inzimbo, kitadi », d'une grande valeur symbolique, signifiant « Bonheur, chance, succès », un don de la mer du grand Kianda Kia Ngana.

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Selon l'artiste, Luanda a toujours été une ville accueillante, une ville d'une lumière inspirante qui s'éveille grâce à ses magnifiques paysages et à un sentiment de victoire, où le soleil brille pour tous.

À travers un parcours pictural de symboles qui caractérisent la ville, Adão Mussungo dépeint dans cette exposition l'appréciation de la culture musicale de Luanda, la préservation de la mémoire collective et l'acceptation des défis actuels, car Luanda est une ville accueillante.

Adão Mussungo est né à Luanda, étant diplômé de l'Institut national de formation artistique et culturelle (INFAC), membre de l'Union nationale des arts plastiques (UNAP).

Il compte plusieurs expositions, notamment "Herdeiros da escravatura 2022", "Cores e formas de Angola 2014", " Colectiva cores de natal 2019" et "Colectiva Kizua Kia Dipanda 2016" .