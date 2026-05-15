Tunisie: L'économie tunisienne enregistre une croissance de 2,6%, au premier trimestre 2026

L'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,6 % en glissement annuel au cours du premier trimestre 2026, par rapport à la même période de 2025, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (INS).

Selon les données de l'INS, les estimations des comptes nationaux trimestriels montrent toutefois que le produit intérieur brut (PIB), en volume, a reculé de 0,3 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025 (en glissement trimestriel).

Au niveau sectoriel, l'INS a fait état d'une hausse de 6,8 % de la valeur ajoutée du secteur agricole à fin mars 2026, comparativement à la même période de l'année précédente.

L'Institut a également relevé une croissance dans les secteurs de l'industrie et des services, respectivement de 2,6 % et 2,2 %. Par ailleurs, l'INS a souligné une hausse de 5,2 % du volume de la demande intérieure, laquelle a contribué à la croissance à hauteur de 5,64 points.