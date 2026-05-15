Tunisie: 28 personnes blessées dans un accident de bus sur l'axe Sousse-Tunis

Vingt-huit personnes ont été blessées, ce vendredi, dans le dérapage d'un bus de transport de travailleurs sur l'autoroute Sousse-Tunis, au niveau de l'échangeur de Sidi Bou Ali, selon une source informée.

L'accident a entraîné des blessures de gravité variable parmi les passagers.

Les équipes de la protection civile et plusieurs ambulances ont été mobilisées pour évacuer les blessés vers les hôpitaux universitaires Sahloul et Farhat Hached, où ils ont reçu les soins nécessaires.

Selon la même source, l'état de santé des victimes est jugé stable.