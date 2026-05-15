Tunisie: Vient de paraître - Aux éditions Alif - Le président Foued Mebazaa entre deux révolutions

« Ce livre qui retrace en quelque sorte sa vie et sa carrière peut être considéré comme ses mémoires car il en approuva le contenu peu avant sa disparition. Ce livre est aussi un témoignage de l'histoire nationale contemporaine de la Tunisie à travers l'engagement personnel sans faille, au service de son pays de Foued Mebazaa », écrit l'éditeur Mohamed Salah Bettaïeb.

Ce livre est un livre de journaliste : celui d'une de nos meilleures plumes politiques, Fatma Karray. Il restitue une série d'entretiens que notre collègue a conduits pour le quotidien Chourouq du mois de janvier au mois d'août 2023.

« Quand en 2009, alors qu'il était président de la Chambre des députés, je lui avais demandé de bien vouloir m'accorder ces entretiens, il m'avait promis qu'il le ferait lorsqu'il quitterait toute activité politique».

On connaît la suite de l'histoire : la révolution, et la nomination de Foued Mebazaâ en tant que président de la République par intérim. Le projet fut retardé mais non oublié. On connaît la ténacité de Fatma Karray quand un projet lui tient à coeur. Celui-ci en était un. A la fin de son mandat, Si Foued tint parole.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une année durant, il accepta de répondre de bonne grâce à toutes les questions de la journaliste. Fatma Karray avait choisi de cerner sa recherche entre les deux révolutions : janvier 1952 et janvier 2011, ciblant ainsi une période importante de l'histoire contemporaine de la Tunisie. Elle avait pour cela trouvé le meilleur témoin.

Foued Mebazaâ a vécu au coeur du pouvoir durant quelque 70 années. « Ce livre qui retrace en quelque sorte sa vie et sa carrière peut être considéré comme ses mémoires car il en approuva le contenu peu avant sa disparition. Ce livre est aussi un témoignage de l'histoire nationale contemporaine de la Tunisie à travers l'engagement personnel sans faille, au service de son pays de Foued Mebazaâ», écrit l'éditeur Mohamed Salah Bettaïeb qui accompagna au plus près l'élaboration de cet ouvrage. Si Foued nous a quittés. Son souvenir demeure.