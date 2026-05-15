Tunisie: Pourquoi - Prévenir et anticiper...

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Alors qu'ailleurs, notamment en Hexagone, le signal d'alarme a été actionné concernant le hantavirus et qu'on commence à élaborer des plans, chez nous, nous ne voyons rien venir, tandis que la saison touristique (que nous espérons fructueuse) et celle du retour de notre diaspora approchent à grands pas.

C'est d'autant plus alarmant qu'une autre alerte (heureusement moins grave puisqu'il s'agit de gastroentérite) a été déclenchée dans un autre bateau de croisière avec, à bord, pas moins de deux mille passagers, entre croisiéristes et équipage.

Notre propos n'est pas de dramatiser, mais d'attirer l'attention. Pas plus.

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