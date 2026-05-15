Tunisie: « Sous l'eau » de Hamdi Jouini au Short Film Corner à Cannes - Un regard tunisien sur la justice climatique

Présenté au Short Film Corner du Marché du Film de Cannes, le court métrage de fiction « Sous l'eau » du réalisateur tunisien Hamdi Jouini aborde, à travers une fiction sociale, les conséquences humaines et institutionnelles de la crise climatique. Porté par une équipe tunisienne et soutenu par Rosa Luxemburg Foundation, le projet s'inscrit dans une réflexion contemporaine autour des questions environnementales et de justice sociale.

Le court métrage de fiction «Sous l'eau», réalisé par Hamdi Jouini, sera présenté au Short Film Corner du Marché du Film, organisé dans le cadre du prestigieux Festival de Cannes. Une participation qui offre au projet une visibilité internationale au sein d'un espace de rencontres professionnelles réunissant cinéastes, producteurs, distributeurs et acteurs de l'industrie cinématographique mondiale.

Produit par Aflem Aw avec le soutien de Rosa Luxemburg Foundation, «Sous l'eau» est un drame social, écologique et juridique de 30 minutes qui interroge les impacts de la crise climatique sur les individus et les structures institutionnelles.

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Le film raconte l'histoire de Tarek, père d'une fillette souffrant d'une maladie chronique liée à la pollution de l'air. Cherchant un environnement plus sain pour sa famille, il décide de s'installer sur une terre côtière. Mais cette tentative de reconstruction va progressivement confronter la famille à d'autres formes de fragilité et d'incertitude.

À travers cette fiction, Hamdi Jouini propose une approche sobre de questions aujourd'hui au centre des débats internationaux : justice climatique, inégalités environnementales et capacité des systèmes administratifs et juridiques à faire face aux mutations écologiques. Le choix du sujet témoigne d'une volonté d'inscrire le cinéma tunisien dans des problématiques contemporaines qui dépassent les frontières locales.

Le film réunit notamment Badis Galaoui, Mariem Ben Hssan, Kmar Jouini, Jamel Madani et Abdelmoneem Chwayet, aux côtés de plusieurs comédiens issus de différentes générations du cinéma tunisien.

Le projet est porté par une équipe technique composée de Hamdi Jouini à la réalisation et au scénario, Tarak Lazhari à la direction de production, Mouheb Bouden à la direction de la photographie, Amal Rouissi au montage et Karim Thlibi à la composition musicale originale.