Tunisie: Un projet d'académie de tennis en hommage à Ons Jabeur à Kalâa Kebira

Un citoyen originaire de Kalâa Kebira, dans le gouvernorat de Sousse, Mohamed Hédi Ammar, a annoncé son intention de faire don d'un terrain afin de permettre la création d'une académie de tennis en Tunisie.

Intervenant ce vendredi sur la radio Jawhara FM, il a indiqué être un admirateur de la joueuse tunisienne Ons Jabeur, surnommée la "ministre du bonheur".

Le don porte sur un terrain d'une superficie de 9 000 m² situé à Kalâa Kebira.

Selon le donateur, ce projet vise à contribuer au développement du tennis et à la promotion de la discipline en Tunisie à travers la création d'une structure dédiée à la formation des jeunes talents.