Tunisie: Un projet d'académie de tennis en hommage à Ons Jabeur à Kalâa Kebira

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un citoyen originaire de Kalâa Kebira, dans le gouvernorat de Sousse, Mohamed Hédi Ammar, a annoncé son intention de faire don d'un terrain afin de permettre la création d'une académie de tennis en Tunisie.

Intervenant ce vendredi sur la radio Jawhara FM, il a indiqué être un admirateur de la joueuse tunisienne Ons Jabeur, surnommée la "ministre du bonheur".

Le don porte sur un terrain d'une superficie de 9 000 m² situé à Kalâa Kebira.

Selon le donateur, ce projet vise à contribuer au développement du tennis et à la promotion de la discipline en Tunisie à travers la création d'une structure dédiée à la formation des jeunes talents.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.