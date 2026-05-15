Tunisie: Mustapha Ferjani - « Chaque citoyen aura bientôt un dossier médical numérique unique »

Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a effectué vendredi une visite de travail dans plusieurs établissements sanitaires dans le gouvernorat de Nabeul.

Au cours de cette visite, le ministre de la santé a inauguré une nouvelle unité des urgences au centre de santé intermédiaire à Takelsa, un nouveau service de réanimation à l'hôpital universitaire Tahar Maamouri à Nabeul et un service des urgences à l'hôpital régional Ahmed Tlatli à Nabeul, qui a été rénové récemment.

Ferjani a souligné, dans une déclaration à l'agence TAP, que le soutien au secteur de la santé dans le gouvernorat de Nabeul à travers l'inauguration de l'unité des urgences à Takelsa, la rénovation du service des urgences de l'hôpital Ahmed Tlatli et l'inauguration du nouveau service de réanimation à l'hôpital Tahar Maamouri, illustrent la volonté du président de la république Kais Saied de rapprocher les services de santé des citoyens dans toutes les délégations et consacrent sa vision en faveur d'un accès équitable aux services de soins de santé.

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« Le service des urgences de l'hôpital Ahmed Tlatli fournit des services sanitaires importants et diversifiés aux enfants et aux adultes et comprend une salle de traitement des chocs », a-t-il indiqué, précisant que les efforts se poursuivent en vue de renforcer ce service avec le personnel nécessaire dans le cadre du programme de recrutement décidé par le chef de l'état.

Il a ajouté que ce service sera doté d'un scanner avant la fin de l'année pour alléger la pression sur l'hôpital régional Maamouri de Nabeul.

Concernant le nouveau service de réanimation de l'hôpital Tahar Maamouri, le ministre de la santé a précisé que ce service, qui comprend 6 lits de réanimation et dispose d'une équipe de spécialistes, permettra de répondre aux demandes des citoyens particulièrement, au cours de la saison estivale.

A l'hôpital régional de Menzel Temime, Ferjani a inspecté de visu le fonctionnement du système « Téléradio » (lecture à distance des radiographies) et a suivi l'installation des nouveaux équipements du service de radiologie, ainsi que la marche des services de santé à distance, notamment les consultations spécialisées en coordination avec l'hôpital numérique.

A ce propos, il a déclaré que la numérisation des services de santé est « en phase avec l'évolution et permettra de rapprocher les services de santé des citoyens », notant que ce processus favorise la lecture instantanée d'un scanner pour les cas d'urgence et la réduction des délais d'attente pour les examens radiologiques à moins d'une semaine.

Au cours de sa visite à l'hôpital local de Grombalia, le ministre de la santé a annoncé l'entrée en exploitation de l'unité de chirurgie laparoscopique.

A cette occasion, il a souligné les efforts déployés pour consolider les services de chirurgie dans cet établissement, affirmant que le soutien à l'hôpital de Grombalia et à tous les établissements de santé est fondé sur des indicateurs statistiques scientifiques qui sont pris en compte pour fournir les ressources et les équipements dans le cadre d'une approche de gouvernance efficace du système de santé.

Evoquant le projet d'identifiant de santé unique, Ferjani a souligné que ce système sera généralisé au cours des prochaines semaines, afin que chaque citoyen dispose d'un dossier médical numérique unique pour l'utiliser dans le secteur public et privé, précisant que cette mesure permettra d'accélérer les diagnostics et les examens médicaux.