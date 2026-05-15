Afrique du Nord: Voici les pays ayant déjà fixé la date de l'Aïd el-Adha 2026

15 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Plusieurs pays ont déjà annoncé ou intégré dans leurs calendriers officiels et prévisionnels la date de l'Aïd el-Adha 2026, fixée au mercredi 27 mai 2026 selon les calculs astronomiques adoptés par plusieurs autorités religieuses et institutions officielles.Cette date a notamment été retenue par plusieurs pays arabes et musulmans qui s'appuient sur les calculs astronomiques pour déterminer le début du mois de Dhou al-Hijja et la célébration de l'Aïd el-Adha, fête marquant le 10e jour de ce mois du calendrier hégirien.

Parmi les pays ayant déjà communiqué ou adopté une date prévisionnelle selon le calcul astronomique figurent : la Tunisie le Maroc, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn et l'Égypte

Dans plusieurs pays européens, des fédérations et conseils musulmans ont également adopté cette date dans leurs calendriers prévisionnels, notamment en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni.

Toutefois, certains pays continuent de privilégier l'observation visuelle du croissant lunaire avant toute confirmation officielle, ce qui pourrait entraîner un léger décalage dans certaines régions du monde musulman.

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La date définitive de l'Aïd el-Adha reste ainsi liée, dans plusieurs États, dont la Tunisie, aux annonces des autorités religieuses nationales à l'approche du début du mois de Dhou al-Hijja.

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