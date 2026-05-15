Tunisie: Les IDE atteignent 838,6 millions de dinars au T1 2026

La Tunisie a enregistré une forte progression des investissements internationaux au cours du premier trimestre 2026, confirmant son attractivité auprès des investisseurs étrangers, selon des données publiées par FIPA Tunisia.

À fin mars 2026, les investissements internationaux ont atteint 838,6 millions de dinars, en hausse de 18,6 % par rapport à la même période en 2025 et de 74,1 % comparativement à 2024, selon les mêmes chiffres.

Cette performance est principalement portée par les industries manufacturières, qui concentrent 68,5 % des flux d'investissements, suivies du secteur de l'énergie (22,1 %), des services (8,5 %) et de l'agriculture (0,9 %).

Par ailleurs, les investissements de portefeuille ont connu une évolution notable, triplant en l'espace d'une année pour atteindre 14,2 millions de dinars, traduisant un regain d'intérêt pour les actifs financiers tunisiens.

En devises, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 244,7 millions d'euros et 263,7 millions de dollars sur la même période.

Selon la FIPA, ces résultats confirment le positionnement de la Tunisie comme destination stratégique d'investissement, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, consolidant ainsi la dynamique d'attractivité du pays sur la scène internationale.