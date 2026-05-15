Sénégal: Alioune Sall appelle à renforcer la résilience des réseaux numériques face aux défis sécuritaires

Dakar — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Alioune Sall, a affirmé, vendredi, à Dakar, que les télécommunications sont désormais devenues des "infrastructures vitales", appelant à renforcer la résilience des réseaux numériques face aux défis sécuritaires, climatiques et technologiques.

"Les télécommunications ne sont plus de simples outils de communication. Elles sont devenues des infrastructures vitales", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait après une série de panels organisée au Building administratif Mamadou Dia, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (JMTSI), tenue le 17 mai de chaque année.

L'édition 2026 de cette journée, placée sous le thème "Lignes de vie du monde numérique : renforcer la résilience dans un monde connecté", a été marquée par des échanges sur les enjeux de connectivité, d'intelligence artificielle, d'inclusion numérique et de souveraineté technologique.

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Selon Alioune Sall, "les infrastructures numériques soutiennent aujourd'hui l'économie, les services publics, l'éducation, la santé et les services financiers digitaux, notamment en période de crise".

"Les réseaux numériques deviennent souvent les seuls moyens de maintenir les activités essentielles", a-t-il souligné, estimant que les infrastructures numériques doivent désormais être considérées "au même titre que les secteurs de l'énergie, de l'eau ou des transports".

Le ministre a indiqué que "l'accélération des usages liés à l'intelligence artificielle, au cloud computing, aux objets connectés et aux plateformes numériques accroît fortement la dépendance aux infrastructures technologiques".

Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de disposer de réseaux capables de "résister aux pannes, aux cybermenaces, aux aléas climatiques et aux incidents techniques".

Alioune Sall a rappelé que cette vision s'inscrit dans les orientations stratégiques du Sénégal à travers le "New Deal technologique" et la Vision Sénégal 2050, portés par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Il a notamment évoqué le renforcement des infrastructures de connectivité, l'extension du backup national, le développement des réseaux à haut débit ainsi que l'amélioration de la couverture numérique dans les zones enclavées.

M. Sall a également mis en avant le projet de connectivité universelle par satellite, destiné à améliorer l'accès au numérique dans les localités difficiles d'accès.

"Grâce aux technologies satellitaires, il devient désormais possible d'apporter rapidement une connectivité de qualité dans les zones enclavées", a-t-il expliqué.

Il a signalé qu'une tournée de connectivité universelle a récemment permis de connecter plusieurs établissements scolaires, centres de formation, collectivités territoriales et espaces numériques ouverts dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Kaolack.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une transformation numérique inclusive, saluant une célébration conjointe avec la Journée internationale des filles dans les TIC.

"Nous devons encourager davantage les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques", a-t-il plaidé.

Il a aussi salué l'initiative "Generation Connect" de l'Union internationale des télécommunications, destinée à favoriser l'engagement des jeunes dans la gouvernance numérique mondiale.

Selon lui, plus de 700 candidatures ont été enregistrées au Sénégal pour cette initiative, révélant "un vivier important de jeunes talents engagés, créatifs et porteurs d'innovation".

La cérémonie a été marquée par l'annonce des résultats de présélection des candidats sénégalais au programme "Generation Connect Youth Envoys" pour la cohorte 2026, ainsi que par la remise de distinctions à plusieurs jeunes talents du numérique.

Des entrepreneurs, des étudiants, des directeurs d'entreprises de télécommunications, des responsables d'écoles de formation ainsi que des représentants diplomatiques ont pris part à cette journée.