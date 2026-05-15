Sénégal: Tambacounda - Le PAENS va connecter 84 localités au réseau 4G

Tambacounda — Le Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal (PAENS) va couvrir 84 localités de la région de Tambacounda (est) en 4G, a annoncé vendredi, son directeur technique de l'unité numérique, Bocar Kane.

Cette initiative vise à réduire la fracture numérique, stimuler l'économie locale et accélérer la digitalisation des services publics, a détaillé M. Kane, en marge d'un atelier régional qui s'inscrit dans une dynamique nationale de vulgarisation du PAENS dans les zones bénéficiaires.

"Il est prévu dans le cadre du PAENS, la couverture en 4G de 287 localités identifiées au Sénégal dont 84 dans la région de Tambacounda", a annoncé le directeur technique de l'unité numérique du PAENS.

Plusieurs problèmes liés notamment à la couverture téléphonique des zones frontalières du département de Bakel ont été signalés, a expliqué Bocar Kane, assurant que ces difficultés de connectivité sont déjà prises en compte par le projet.

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Cet atelier a été présidé par l'adjointe au gouverneur, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, en présence du préfet du département de Tambacounda et de plusieurs élus locaux de la région.

L'atelier vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour des enjeux de la transformation numérique, tout en favorisant une meilleure compréhension des impacts environnementaux et sociaux du projet.

"Au cours de cet atelier, on a présenté aussi aux autorités administratives et locales, ce qui est prévu dans le cadre du PAENS en termes de digitalisation des structures sanitaires notamment au niveau de centres et postes de santé de la région", a fait savoir le directeur technique de l'unité numérique du PAENS.

Le PAENS d'un montant de 95 milliards francs CFA est financé par la Banque Mondiale, sous la tutelle du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, a expliqué Abdoul Lakhate Sylla, représentant du coordonnateur du PAENS.

Le PAENS, projet phare du "New Deal Technologique", porte une vision claire : faire du numérique le moteur d'un développement inclusif et un véritable levier de développement territorial inclusif, a-t-il ajouté.

L'objectif du Projet PAENS est d'élargir l'accès à une connectivité à large bande abordable et résiliente au changement climatique ainsi que d'améliorer l'adoption des services publics en ligne et des dossiers médicaux électroniques, a fait valoir M. Sylla.