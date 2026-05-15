Sénégal: Des acteurs de l'immobilier appellent à encadrer la location-vente

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Des acteurs de l'immobilier ont relevé l'efficacité de la location-vente comme moyen d'accès au logement des ménages ayant des revenus modestes et ont recommandé aux pouvoirs publics, vendredi, à Dakar, de l'encadrer par une loi.

La location-vente est un moyen auquel recourent de nombreux ménagent pour accéder au logement, ont-ils signalé lors du lancement de Kajom Capital, une initiative du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) visant à construire 20 000 logements en dix ans et de les écouler par cette même procédure.

"Notre conviction, c'est que la location-vente est un puissant instrument de mobilisation des investisseurs et de financement prudent du logement", a soutenu Ibrahima Kane, le directeur général du programme de location-vente Delaa-Pilote.

"Nous vivons un paradoxe : des milliers de familles ont les moyens de payer un logement, mais elles n'ont pas les moyens d'en acheter un", a-t-il relevé, signalant que les banques ne peuvent pas financer l'accès au logement des ménages dont les revenus sont instables ou informels.

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Au même moment, le secteur privé ne construit des logements que pour les clients solvables, d'après M. Kane.

"Les sociétés de location-vente brisent ce cercle infernal en permettant à des ménages d'accéder à un logement en dix ans ou plus, avec des mensualités calculées sur leur capacité de paiement", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, pense que la location-vente est "une réponse adaptée aux réalités socioéconomiques" du pays.

La location-vente est l'un des moyens auxquels recourt l'État pour mettre en oeuvre sa nouvelle politique d'habitat, a-t-il affirmé en présidant le lancement du projet immobilier Kajom Capital.

"Le mécanisme de la location-vente permet à des ménages ne satisfaisant pas aux conditions requises par le financement classique d'accéder progressivement à la propriété immobilière", a-t-il dit.

Des acteurs de l'immobilier souhaitent que la location-vente soit encadrée par une loi, afin qu'un plus grand nombre de clients puissent y recourir.

"La location-vente n'est pas encore à proprement parler un moyen d'accès au logement. Son cadre réglementaire est très sommaire. Il n'existe pas un statut fiscal adapté à la location-vente", a relevé Ibrahima Kane.

Il invite les pouvoirs publics sénégalais à soutenir la location-vente par des mesures favorables aux acteurs qui y recourent.

"Nous souhaitons qu'un dialogue s'engage entre les sociétés de location-vente, le ministère de l'Urbanisme et celui des Finances et du Budget en vue de la création d'un cadre juridique et fiscal propre à ce mode d'acquisition du logement", a ajouté M. Kane.

Balla Moussa Fofana juge nécessaire de faire en sorte que la fiscalité sur l'immobilier puisse alléger le coût de l'accès au logement pour les ménages.

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