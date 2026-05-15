Afrique: Coupe du monde 2026 - La Côte d'Ivoire et la Tunisie, premières équipes africaines à dévoiler leurs listes

Dakar — Les sélections nationales de football de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire ont rendu publiques, ce vendredi, leurs listes de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

La compétition mondiale se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Elle réunira pour la première fois 48 équipes. L'Afrique y aura dix représentants.

L'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé sa liste de 26 joueurs convoqués pour le Mondial, ce jour, en début d'après-midi.

Cette publication est marquée par le retour de Nicolas Pépé, joueur de Villarreal (Espagne). L'ailier retrouve la sélection après avoir manqué la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc. Son expérience et ses qualités offensives sont considérées comme des atouts majeurs.

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Auteur d'une fin de saison remarquée avec l'OGC Nice, Elye Wahi figure parmi les appelés de la sélection ivoirienne. Le groupe convoqué mise également sur la stabilité de plusieurs cadres, dont Seko Fofana et Franck Kessié, attendus comme des éléments essentiels dans l'entrejeu. Sébastien Haller, buteur en finale de la CAN 2023 remportée par la Côte d'Ivoire, figure parmi les réservistes.

La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe E aux côtés de l'Allemagne, de l'Équateur et du Curaçao. Les Ivoiriens, qui avaient manqué la Coupe du monde 2018 en Russie, prendront part à leur quatrième phase finale après celles de 2006, 2010 et 2014.

Voici la liste des joueurs ivoiriens sélectionnés :

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.

De son côté, le sélectionneur de l'équipe nationale de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a également communiqué une liste de 26 joueurs.

Le sélectionneur poursuit son travail de renouvellement du groupe, avec l'absence de plusieurs cadres dans cette sélection, notamment Yassine Meriah, Mohamed Ali Ben Romdhane et l'ancien capitaine Ferjani Sassi.

À l'inverse, plusieurs jeunes joueurs ou nouveaux profils intègrent le groupe, à l'image d'Ismaïl Gharbi et de Khalil Ayari. Montassar Talbi, solide avec Lorient cette saison, est également retenu.

Tunisie : Sabri Lamouchi poursuit sa restructuration

Les Aigles de Carthage prendront part, en Amérique du Nord, à leur septième Coupe du monde après celles de 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. Ils n'ont jamais réussi à dépasser la phase de groupes. La Tunisie évoluera dans le groupe F avec la Suède, le Japon et les Pays-Bas

Liste des joueurs tunisiens sélectionnés :

Gardiens : Aymen Dahmen, Sami Ben Hassen, Ali Chamakh.

Défenseurs : Yan Valery, Mohamed Naffeti, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ala Arous, Dylan Bronn, Rayen Chikhaoui, Mohamed Ali Ben Hamida, Montassar Ben Ouanes, Ali Abdi.

Milieux : Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Ismaïl Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud.

Attaquants : Elias Saad, Sayfallah Tounekti, Rayan Elloumi, Firas Chaouat, Khalil Ayari, Hazem Mastouri, Elias Achouri.

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, publiera la liste des joueurs retenus jeudi prochain.

Les listes des sept autres représentants africains -- l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République démocratique du Congo -- sont également attendues.

En Europe, la France et la Bosnie-Herzégovine sont les premières nations à avoir dévoilé leurs listes de 26 joueurs.

La FIFA a fixé des dates et des délais pour la désignation des joueurs qui participeront au tournoi.

Les équipes devaient soumettre une liste préliminaire de 35 à 55 joueurs, dont cinq gardiens de but, avant lundi dernier.

Les clubs doivent libérer les joueurs convoqués avant le 25 mai. Entre cette date et le 1er juin, les équipes devront soumettre une liste définitive de 23 à 26 joueurs, dont trois gardiens de but.

Même si ces listes sont généralement définitives, la FIFA autorise des modifications : "si un joueur convoqué souffre d'une maladie grave ou d'une blessure, les équipes peuvent le remplacer jusqu'à 24 heures avant leur premier match du tournoi".