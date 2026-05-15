Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye annonce un plan d'assainissement 'à long terme' pour la ville de Kaolack

Kaolack — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, vendredi, un plan d'assainissement à long terme pour éradiquer durablement les inondations récurrentes dans la ville de Kaolack (centre). "Nous allons travailler à doter Kaolack d'un plan d'assainissement convenable sur le long terme pour sortir la ville des difficultés récurrentes liées aux inondations", a dit M. Dièye.

Il intervenait au terme d'une visite de sites et d'ouvrages d'assainissement de la région de Kaolack et d'inauguration d'un réseau de drainage d'eaux pluviales à Thiariack, un village de la commune de Keur Baka dans le département de Kaolack.

"Progressivement, nous allons pouvoir sortir Kaolack de ses difficultés actuelles et mettre en place des systèmes modernes d'assainissement appropriés", a-t-il ajouté.

Il a affirmé que l'Etat a à coeur de le faire, parce que "Kaolack est une ville très importante" qui doit avoir un système d'assainissement convenable.

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En attendant, a-t-il précisé, "il y a beaucoup d'endroits de la commune où des projets d'assainissement sont en cours, nous allons les terminer, avant de s'engager pour le long terme".

Cheikh Tidiane Dièye, a également annoncé la reprise du projet d'assainissement des "10 villes du Sénégal", dont Kaolack, pour lequel l'Office nationale de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a déjà été instruit de travailler sur la structuration et les procédures nécessaires.

"(...). L'ONAS y travaille", a-t-il assuré, ajoutant qu' une entreprise est déjà mobilisée pour réaliser le bassin de rétention du quartier Thioffack dans la commune de Kaolack de manière plus appropriée et régulière afin de soulager durablement ses habitants.

Le programme d'assainissement des "10 villes du Sénégal", consacré à la réalisation d'infrastructures de drainage d'eaux pluviales cible les villes de Dakar, Pikine, Rufisque, Saint-Louis, Kaolack, Touba, Tivaouane, Matam, Louga et Tambacounda.

Lancé en 2018 par l'ONAS, il a été suspendu pendant plusieurs années avant de redémarrer ses chantiers en juillet 2023.

Ce projet d'envergure nationale est financé en grande partie par la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD) pour un montant estimé entre 60 et 70 milliards de francs CFA.