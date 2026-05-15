Sénégal: Matam - Une foire d'élevage et des productions animales lancée à Ourossogui

Matam — La 1ère édition de la Foire régionale de l'élevage et des productions animales de Matam (nord), lancée, vendredi, à Ourossogui, vise à permettre aux acteurs, dont des jeunes et des femmes de vulgariser leurs activités, à commercialiser leurs produits, en perspective de la fête de Tabaski, a-t-on appris des organisateurs.

Prévu pour trois jours, cet événement a été initié par la Fédération "Jokkere Endam", un regroupement d'éleveurs, en partenariat avec l'ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), dans le cadre du projet "Ngalou".

"Cette foire va permettre aux femmes et aux jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'élevage de vulgariser leurs activités. C'est aussi une opportunité pour eux de montrer leur potentiel en élevage et de pouvoir commercialiser leurs produits à quelques semaines de la fête de Tabaski", a expliqué Pape Djiby Bâ, coordonnateur de l'ONG AVSF Matam; lors de la cérémonie d'ouverture.

Plusieurs tentes sont installées dans la grande cour de la maison ADO de Ourossogui, par des éleveurs qui exposent et vendent différentes races de mouton, dont des ovins d'embouche et des bovins.

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Des stands pour la filière lait aussi y sont dressés, de même pour la volaille, selon M. Bâ qui ajoute que cette foire constitue "une occasion de rencontre entre éleveurs".

"Il y a également des jeunes qui sont venus exposer des aliments de bétail à base de produits locaux. Ce sont des initiatives du projet Ngalou qui vise à accompagner les jeunes pour leur permettre d'atténuer les charges liées à leurs activités d'élevage", a fait savoir M. Bâ.

Il estime que l'alimentation du bétail reste le seul frein à la pratique des activités pastorales, car les ingrédients viennent de l'extérieur.

Dans cette perspective, l'ONG AVSF a proposé, dans le cadre du projet "Ngalou"; des technologies de fabrication d'aliments à base de produits locaux très simples et adaptés afin de permettre aux éleveurs d'être autonomes.

Il a annoncé la tenue d'une réunion à la fin de la foire pour évaluer et voir comment pérenniser cette activité les années à venir avec les acteurs et l'ensemble des projets et programmes qui interviennent dans le secteur au bénéfice des éleveurs.