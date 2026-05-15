Sénégal: Gestion des déchets - 150 poubelles et un appui financier aux groupements féminins de Thiaroye-sur-mer

Thiaroye-sur-mer — La Fédération sénégalaise des habitants (FSH) a remis 150 poubelles et un appui financier à des groupements féminins de Thiaroye-sur-mer (banlieue de Dakar), afin de booster la gestion communautaire des déchets à travers son programme "Générer une ambition pour une action locale" (GA-LLA), a constaté l'APS.

"Ce sont 150 poubelles que nous avons distribuées aux bénéficiaires. Chaque groupement bénéficie de 50 poubelles et d'un appui de 50 000 francs CFA pour sensibiliser les populations à un bon usage de ces équipements de collecte des ordures ménagères et lutter activement contre l'insalubrité ", a expliqué Fatoumata Bousso, chargée de communication à la FSH.

Elle intervenait lors de la remise des poubelles réglementaires, en marge d'un forum communautaire organisé au siège de la mairie de Thiaroye-sur-mer pour inciter les groupements bénéficiaires à devenir membres de la Fédération sénégalaise des habitants (FHS).

Le forum a été présidé par l'adjointe au sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Soda Mariam Cissé, en présence de divers acteurs locaux.

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Mme Bousso a rappelé que le programme intervient dans les communes de Thiaroye-sur-mer, Djidah Thiaroye-Kao et Wakhinane Nimzatt. Des campagnes de sensibilisation et un plaidoyer de préservation de l'environnement, du cadre de vie sont menés régulièrement, auprès des élèves et des enfants, pour démultiplier les messages dans leurs familles respectives.

L'adjointe au sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Soda Mariam Cissé, a expliqué que l'administration territoriale, ses services déconcentrés, accompagnent ce genre d'initiative locale et de campagne de sensibilisation pour garantir leur réussite.

Elle a assuré que l'administration territoriale locale, à travers ses services, va continuer à accompagner de telles initiatives de concert avec les porteurs de projets.

Mme Cissé estime que la massification des groupements de femmes initiée par le FHS constitue un levier stratégique pour amplifier l'impact des interventions communautaires et consolider les acquis du projet GA-LLA.

La Fédération sénégalaise des habitants (FSH) est un mouvement communautaire qui oeuvre pour améliorer le cadre de vie des quartiers précaires du Sénégal.

Le programme "Générer une ambition pour une action locale GA-LLA", est une initiative internationale de cinq ans (2023-2028) qui place les communautés locales au coeur des décisions d'adaptation.