Sénégal: Cinéma - Abdou Lahat Fall de retour avec « Indépendance Tey », une plongée au coeur des mutations politiques du pays

15 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Musée des Civilisations Noires accueillera ce vendredi 15 mai 2026 l'avant-première mondiale du nouveau film d'Abdou Lahat Fall, intitulé Indépendance Tey (L'Indépendance aujourd'hui). Une oeuvre attendue qui s'annonce comme un miroir tendu à la société sénégalaise contemporaine.

Huit ans après son remarqué Migrants, migrer : le retour impossible (2018), le réalisateur Abdou Lahat Fall revient sur le devant de la scène avec un projet d'une grande charge politique. Co-produit par Sine Films et Wawkumba Film, en collaboration avec le FRAPP, la Direction de la Cinématographie et le Musée des Civilisations Noires, ce long-métrage promet de marquer les esprits par son engagement et sa pertinence sociale.

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Indépendance Tey ne se contente pas de raconter une histoire ; il retrace le « bouleversement politique majeur » qu'a traversé le Sénégal ces dernières années. Le film explore les tensions, les espoirs et les mutations d'une nation en pleine effervescence. Selon les organisateurs, l'objectif est d'offrir un moment de « dialogue citoyen » autour des enjeux politiques, sociaux et surtout générationnels qui définissent le Sénégal d'aujourd'hui.

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