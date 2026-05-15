Sénégal: Cinéma - Abdou Lahat Fall de retour avec « Indépendance Tey », une plongée au coeur des mutations politiques du pays

Le Musée des Civilisations Noires accueillera ce vendredi 15 mai 2026 l'avant-première mondiale du nouveau film d'Abdou Lahat Fall, intitulé Indépendance Tey (L'Indépendance aujourd'hui). Une oeuvre attendue qui s'annonce comme un miroir tendu à la société sénégalaise contemporaine.

Huit ans après son remarqué Migrants, migrer : le retour impossible (2018), le réalisateur Abdou Lahat Fall revient sur le devant de la scène avec un projet d'une grande charge politique. Co-produit par Sine Films et Wawkumba Film, en collaboration avec le FRAPP, la Direction de la Cinématographie et le Musée des Civilisations Noires, ce long-métrage promet de marquer les esprits par son engagement et sa pertinence sociale.

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Indépendance Tey ne se contente pas de raconter une histoire ; il retrace le « bouleversement politique majeur » qu'a traversé le Sénégal ces dernières années. Le film explore les tensions, les espoirs et les mutations d'une nation en pleine effervescence. Selon les organisateurs, l'objectif est d'offrir un moment de « dialogue citoyen » autour des enjeux politiques, sociaux et surtout générationnels qui définissent le Sénégal d'aujourd'hui.