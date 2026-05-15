Sénégal: Musique - Big Dat X signe un retour engagé avec Rap Actor

Le rappeur Big Dat X a dévoilé officiellement Rap Actor, son troisième opus disponible depuis le 8 mai 2026 sur les plateformes de streaming. Dans un communiqué de presse, l'artiste présente un projet « plus mature et plus ambitieux », construit autour d'« un rap sincère, narratif et profondément ancré dans les réalités sociales contemporaines ».

Originaire de Thiès, Big Dat X propose, à travers cet album, une immersion dans un univers mêlant hip-hop, reggae, dancehall et sonorités afro. L'opus est décrit comme « une oeuvre cohérente et cinématographique » où chaque morceau « enrichit le récit global du projet ».

Parmi les titres mis en avant figure Xale, dans lequel l'artiste aborde la question de la protection des enfants et de l'éducation. Le communiqué souligne qu'il s'agit d'« un morceau sensible et engagé qui rappelle l'importance de transmettre des valeurs solides aux générations futures ».

Avec Mën Fuuf, Big Dat X explore une ambiance plus légère, portée par « des influences reggae-dancehall », tout en conservant « son identité rap et son sens de la formule ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers ce projet, le rappeur entend défendre « une vision du rap comme outil d'expression, de transmission et d'impact culturel ». Plusieurs morceaux abordent également « la résilience, les relations humaines, l'ambition, la pression sociale ou encore la place de l'artiste dans une société en mutation ».

Dans le communiqué, Big Dat X résume lui-même l'esprit de cet opus : « Rap Actor est un projet qui parle de vécu, de responsabilité, d'émotions et d'ambition. Je voulais faire un disque sincère, capable de représenter différentes réalités à travers une seule énergie : celle du rap. »

Le projet, précédé d'une campagne de précommandes, a déjà suscité un accueil positif sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales. Une dynamique qui, selon le communiqué, « confirme l'intérêt croissant du public pour l'univers de Big Dat X ».