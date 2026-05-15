Sénégal: Tivaouane - Le maire Demba Diop Sy mise sur l'autonomisation des écoles élémentaires et des daara en eau et en électricité

Face au casse-tête du paiement des factures d'eau et d'électricité dans les écoles et daara modernes, le maire de la commune de Tivaouane, Demba Diop Sy, opte pour l'autonomisation des établissements scolaires élémentaires de sa commune. Une initiative présentée en marge des cérémonies d'inauguration de salles de classe dans plusieurs écoles.

Ainsi, une école et deux daara modernes ont été dotés de puits et d'installations solaires pour assurer l'approvisionnement en eau et en électricité. Cette phase test s'inscrit dans le cadre d'un programme d'autonomisation des écoles en eau et en énergie.

L'école 7 ainsi que les daara modernes Serigne Mansour Balkhawmi et Serigne Mansour Borom Daaraji sont les bénéficiaires de cette phase pilote. Demba Diop Sy a précisé qu'il est en négociation avec des partenaires afin de généraliser ce programme à l'ensemble des écoles élémentaires et daara de Tivaouane. Une démarche qui, selon lui, permettra de résoudre définitivement le problème des factures d'eau et d'électricité dans les établissements scolaires.

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Dans le cadre de l'éradication des abris provisoires, 12 salles de classe ont été réalisées, dont 6 réhabilitations. Ce programme est accompagné de l'aménagement des cours d'écoles afin de permettre aux élèves d'évoluer dans un environnement propice à l'apprentissage.

Selon le maire, l'objectif de la commune est d'éradiquer totalement les abris provisoires dans les écoles de la commune ainsi que dans les villages rattachés.