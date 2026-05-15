Afrique: Africa Ceo Forum - Le Directeur général de Petrosen Holding présente le projet Yaakar aux investisseurs

15 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou KANDE

Alioune Guèye, Directeur général de Petrosen Holding a pris part à l'Africa Ceo Forum de Kigali du 14 au 15 mai 2026. Dans un entretien avec «Le Soleil », il informe être venu pour rencontrer des dirigeants africains intéressés par le projet du champ gazier «Yaakar Teranga ».

« Durant ces deux jours, nous avons pu discuter et nouer beaucoup de contacts avec des partenaires financiers, techniques, et des partenaires aussi africains qui peuvent aider dans l'élaboration et le développement de ce projet de Yaakar Teranga », a confié M. Guèye.

Il précise avoir rencontré beaucoup de banques qui sont sur la structuration financière. Ces banques, a-t-il souligné, ont manifesté beaucoup d'intérêt pour ce projet. Il dit garder espoir que dans les mois à venir, Petrosen va commencer la structuration des participations pour essayer de matérialiser l'intérêt que les partenaires portent au projet. Alioune Guèye précise que parmi les partenaires qu'il a eu à discuter, il y a des Africains qui ont la capacité technique de nous accompagner. Là aussi, a-t-il dit, nous allons continuer les discussions avec eux et faire le suivi.

Il se félicite des contacts noués et garde espoir pour le projet.

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« Nous rentrons avec beaucoup d'optimisme parce qu'il y a des investisseurs qui ont montré un intérêt particulier pour Yaakar Teranga et sur le potentiel que ce gisement-là aura pour le développement économique du Sénégal », a dit le Directeur général de Petrosen.

Interrogé sur la dette de 165 milliards de FCfa, Alioune Guèye n'a pas voulu se prononcer.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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