Sénégal: Mondial 2026 - Deux matchs amicaux au menu des Lions avant la France

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a décliné le programme des Lions en direction du Mondial 2026. Après la publication de la liste le 21 mai, les champions d'Afrique s'envoleront pour les États-Unis le 26 mai. Sur place, ils disputeront des matchs amicaux avant de débuter la Coupe du monde face à la France, le 16 juin.

Le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, approche à grands pas. À moins d'un mois de la compétition, le Sénégal, comme tous les pays participants, se prépare de la meilleure des façons. Ainsi, Pape Thiaw, le sélectionneur national, dévoilera sa liste tant attendue le 21 mai.

Cinq jours plus tard, le 26 mai, Sadio Mané et ses coéquipiers seront reçus au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national. Le lendemain, le 27 mai, l'équipe nationale du Sénégal quittera Dakar pour les États-Unis. Au pays de l'Oncle Sam, les champions d'Afrique disputeront deux rencontres amicales. Le Sénégal affronte d'abord les États-Unis le 31 mai. Le match se jouera au Bank Of America Stadium, à Charlotte, en Caroline du Nord.