Afrique: Mondial féminin U20 2026 - Les représentants africains connaissent leurs adversaires

Dakar — Les quatre sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2026 des moins de 20 ans, le Bénin, la Tanzanie, le Ghana et le Nigéria connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupes, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi, à L̸ódź, en Pologne.

Cette 12e édition se tiendra du 5 au 27 septembre 2026.

Le Bénin, pour sa première participation à cette compétition, évoluera dans le groupe A avec la Pologne, pays organisateur, le Mexique et l'Argentine.

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La Tanzanie, autre novice du tournoi, a été versée dans le groupe B en compagnie du Brésil, de l'Angleterre et du Canada.

Le Ghana partagera le groupe C avec la France, la Corée du Sud et l'Équateur.

De son côté, le Nigeria affrontera dans le groupe F l'Espagne, la Chine et la Nouvelle-Calédonie.

La compétition se déroulera en Pologne dans les villes de Bielsko-Bial̸a, Katowice, L̸ódź et Sosnowiec. La finale est prévue le 27 septembre à L̸ódź.

La Corée du Sud est l'équipe tenante du titre. Elle compte trois titres et fait partie, avec l'Allemagne et les États-Unis, des nations les plus titrées.

Voici le tirage au complet:

Groupe A: Pologne, Mexique, Argentine, Bénin

Groupe B: Brésil, Angleterre, Canada, Tanzanie

Groupe C: France, Corée du Sud, Ghana, Équateur

Groupe D: Japon, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Italie

Groupe E: Corée du Nord, Colombie, Costa Rica, Portugal

Groupe F: Espagne, Nigéria, Chine, Nouvelle-Calédonie