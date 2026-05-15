Sénégal: L'UIT réaffirme son engagement à accompagner le New Deal Technologique (responsable)

Le représentant de l'Union internationale des télécommunications (UIT) en Afrique de l'Ouest, Ali Drissa Badiel, a assuré, vendredi, à Dakar, de la disponibilité de l'organisation d'accompagner le "New Deal Technologique", la stratégie de transformation numérique du Sénégal.

"L'UIT se tiendra toujours aux côtés du Sénégal en tant que partenaire stratégique pour accompagner cette transformation" numérique, a-t-il dit.

L'ingénieur en télécommunications s'exprimait, à Dakar, lors de la célébration anticipée de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (JMTSI).

La JMTSI est célébrée chaque 17 mai pour sensibiliser aux opportunités offertes par Internet et les technologies de l'information (TIC). Elle marque la création de l'Union internationale des télécommunications (UIT) le 17 mai 1865.

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Le thème retenu cette année - "Lignes de vie du monde numérique : renforcer la résilience dans un monde connecté" - traduit, selon Ali Drissa Badiel "une réalité devenue incontournable".

Il a ainsi salué les orientations stratégiques du Sénégal dans le domaine du numérique, citant notamment le "New Deal technologique", la stratégie numérique nationale inscrite dans la Vision Sénégal 2050.

Le représentant de l'UIT en Afrique de l'Ouest a, en, en outre, insisté sur la nécessité de garantir un accès universel aux technologies de l'information et de la communication afin de réduire durablement la fracture numérique.

"Personne ne doit être laissé en marge de la société de l'information", a-t-il déclaré, appelant à renforcer les investissements dans les infrastructures numériques, l'éducation technologique et l'innovation, particulièrement au profit des populations les plus vulnérables.

Ali Drissa Badiel a, dans le même temps, salué "le travail remarquable" des acteurs sénégalais du numérique, "du technicien au décideur", estimant que leur engagement constitue "le moteur de la transformation digitale".

Selon lui, les infrastructures numériques, notamment les réseaux terrestres, les câbles sous-marins, les satellites et les systèmes de données, constituent désormais "les épines dorsales des communautés et des économies".

Il a invité les gouvernements, les opérateurs et l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique à bâtir des réseaux "capables de résister aux chocs et de se rétablir rapidement", afin d'éviter toute rupture de connectivité en période de crise.

M. Badiel a rappelé que les technologies de l'information et de la communication jouent aujourd'hui un rôle central dans l'éducation, la santé, le commerce, la gouvernance et l'inclusion sociale, soulignant que "la pandémie de Covid-19 a démontré toute l'importance des réseaux numériques dans le maintien des liens sociaux, professionnels et éducatifs".

La JMTSI a également été marquée par la célébration de la Journée internationale des filles dans les TIC (JIFTIC), dédiée à la promotion de la participation des jeunes filles aux métiers du numérique.

Le représentant de l'UIT a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre de la résolution 70 de l'organisation, portant sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes à travers les technologies de l'information et de la communication.

Il a enfin salué l'initiative "Generation Connect Youth Envoys" (GCYE) de l'UIT, destinée à renforcer l'implication des jeunes dans la gouvernance numérique mondiale, avant d'adresser ses encouragements aux représentants sénégalais présélectionnés pour la cohorte 2026.