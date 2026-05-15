Sénégal: Thilé Boubacar - Le sous-préfet réclame l'achèvement des travaux de la brigade de gendarmerie et un détachement de sapeurs-pompiers

Thilé Boubacar — Le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar, Guiry Tall Mbaye, a plaidé, vendredi, pour l'achèvement des travaux de la brigade de gendarmerie, à l'arrêt depuis plusieurs années, ainsi que pour l'installation d'un détachement de sapeurs-pompiers et de la dotation d'une ambulance dans cette localité du département de Podor (nord).

"Les travaux de la Brigade de gendarmerie ont démarré en 2013 et sont réalisés à près de 80 %, mais ils sont malheureusement à l'arrêt depuis 2017. Nous lançons un appel pour l'achèvement de cette infrastructure afin de permettre aux gendarmes d'assurer correctement leurs missions de sécurité", a déclaré M. Mbaye.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise d'un don offert par une ressortissante de Dimatt, un village de la commune de Fanaye, et composé de couvertures, de draps et de moustiquaires au détachement de la gendarmerie basé à Thillé Boubacar.

Il a salué le geste "hautement citoyen" de Fatoumata Bodia Kane, connue pour ses nombreuses actions sociales au profit des populations démunies, estimant que cet appui traduit un engagement patriotique et communautaire envers les forces de défense et de sécurité.

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Au cours de la cérémonie, le sous-préfet a insisté sur les défis sécuritaires et sanitaires auxquels fait face cette zone stratégique.

Il a rappelé qu'à son arrivée en 2013, il avait obtenu du Haut commandement de la gendarmerie le déploiement d'un détachement de dix éléments pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'arrondissement de Thillé Boubacar.

Selon lui, la finalisation de des travaux de la brigade de gendarmerie est devenue une nécessité au regard de l'importance géographique et stratégique de la localité.

"Thillé Boubacar constitue la porte d'entrée du Fouta et représente un point stratégique dans la politique sécuritaire du département de Podor", a-t-il soutenu.

M. Mbaye a également "renouvelé son plaidoyer en faveur de l'affectation d'un détachement de six sapeurs-pompiers et d'une ambulance, afin d'améliorer les capacités d'intervention en cas d'accident, d'incendie ou d'urgence médicale.