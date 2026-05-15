Sénégal: Le Festival de jazz, une opportunité pour vendre la destination Saint-Louis (promotrice)

Saint-Louis — La directrice de l'hôtel River Plazza, Amay kane Datt a évoqué les opportunités offertes aux professionnels du tourisme, par le festival international de jazz, pour booster l'attractivité de Saint-Louis (nord).

"Le Festival de jazz que nous saluons vraiment, est une occasion en or, car ça permet à nous les acteurs, de nous faire connaître davantage et de vendre la destination Saint-Louis", a dit Mme Kane dans un entretien avec l'APS.

Elle a ajouté: "c'est une période où on se fait également beaucoup d'argent", soulignant que "c'est un festival international qui s'inscrit dans l'agenda culturel international".

"Cette manifestation nous aide à trouver beaucoup de clients, et puis ça fait bouger la ville", a-t-elle ajouté. Elle a félicité l'association Saint-Louis Jazz qui implique tous les acteurs à la base.

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"Nous recevons tout type de clients, mais, depuis deux ans maintenant, les touristes locaux. On a vendu quand même le jazz aux Sénégalais", a-t-elle dit, en évoquant son cas spécifiquement durant ce festival.

Mme Kane affirme qu'avant, le jazz intéressait plus les étrangers. Mais depuis deux ans, avec aussi des initiatives privées, et surtout avec la jeunesse, "on vend le jazz quand même à nos compatriotes sénégalais". Et ce sont des Sénégalais qui viennent même si les étrangers aussi figurent dans sa clientèle.

Saint-Louis est une ville coloniale qui attire beaucoup de monde et qui a des potentialités, estime-t-elle, insistant sur la nécessité de rendre le secteur touristique beaucoup plus attractif.

Cependant, les réceptifs hôteliers sont très vétustes, déplore la promotrice qui s'investit depuis trois ans avec son mari dans ce milieu pour booster l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat féminin.

"On n'est pas vraiment dans le modernisme total", explique-t-elle, lançant un appel aux acteurs et surtout au gouvernement du Sénégal, aux responsables du ministère du Tourisme et de la Culture pour vraiment donner un coup d'épaule, un coup de pouce afin de booster le secteur. "Parce que Saint-Louis doit se vendre", lance-t-elle.

Elle estime que "Saint-Louis a des potentialités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Comme j'ai l'habitude de le dire, Saint-Louis doit être la Venise d'Afrique".

Mme Kane pense notamment aux structures comme l'ADEPME, la SAPCO, le FONGIP pour aider au financement du secteur du tourisme.

Elle souligne qu'un financement du secteur permettrait "à beaucoup de Saint-Louisiens qui veulent s'investir dans le domaine de le faire.".

"Ils sont découragés pour le moment par la lourdeur des tâches et également du budget, il faudra vraiment un accompagnement de la part des structures étatiques. Et le Festival de jazz est une occasion", ajoute-t-elle.