Sénégal: Balla Moussa Fofana explique la nouvelle politique d'habitat de l'État

Dakar — Le Programme national de renouveau urbain et d'habitat souverain, en cours d'exécution, est destiné à bâtir des espaces urbains "bien structurés, inclusifs et compatibles avec les exigences du développement durable", a souligné, vendredi, à Dakar, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

Selon M. Fofana, ce programme gouvernemental résulte d'une nouvelle stratégie destinée à améliorer durablement l'accès des populations au logement et à restructurer le développement urbain du pays.

"C'est un cadre stratégique de refondation de la politique d'habitat, d'urbanisme et d'aménagement des territoires", a-t-il expliqué en intervenant au lancement de Kajom Capital, un projet de location-vente destiné à faciliter l'accès au logement des ménages ne satisfaisant pas aux critères fixés par les banques.

Ce projet mis en oeuvre par le FONSIS, le Fonds souverain d'investissements stratégiques, est l'un des principaux leviers de la mise en oeuvre du Programme national de renouveau urbain et d'habitat souverain, d'après Balla Moussa Fofana.

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Au-delà de la construction des logements, "ce programme porte sur une vision globale", à savoir "produire des villes planifiées, inclusives, résilientes et davantage adaptées aux réalités économiques et sociales [des Sénégalais]", a souligné M. Fofana.

"Le nouveau programme gouvernemental dépasse largement la seule construction immobilière et repose sur une approche globale intégrant l'urbanisation, l'aménagement du territoire, les infrastructures de base et l'amélioration du cadre de vie", a-t-il ajouté.

Dix mille nouvelles demandes de logements par an

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, cherchent à bâtir des espaces urbains "structurés, inclusifs et compatibles avec les exigences du développement durable", selon le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Il signale que "le Programme national de renouveau urbain et d'habitat souverain prévoit [...] la restructuration progressive des quartiers précaires, le renforcement de la maîtrise foncière, l'amélioration de la planification urbaine et le développement de nouvelles offres de logements adaptées aux capacités financières des ménages".

Balla Moussa Fofana juge nécessaire, par ailleurs, de réduire la fiscalité relative à l'habitat et à la construction, afin d'alléger le coût du logement pour les ménages et de faciliter l'accès au foncier.

M. Fofana estime que l'habitat est "un puissant levier de transformation économique et sociale". "L'accès à un logement abordable permet aux familles de préserver un meilleur pouvoir d'achat et d'investir davantage dans l'éducation, la santé ou l'épargne", a-t-il dit.

"Le Sénégal enregistre chaque année plus de 10 000 nouvelles demandes de logements, et les citoyens allouent en moyenne 50 % de leurs revenus au logement, ce qui rend inefficaces les politiques visant à alléger le coût de la vie", relève un document de présentation de Kajom Capital.

"À travers le mécanisme de location-vente, il permet à des ménages qui ne remplissent pas toujours les conditions exigées par le financement classique d'accéder progressivement à la propriété", a souligné Balla Moussa Fofana.

D'après lui, Kajom Capital joue aussi un rôle d'intermédiation essentiel entre le promoteur, les investisseurs et les ménages.

M. Fofana assure que ce modèle "contribue à la solvabilité de la demande, au renforcement de l'offre disponible et à l'élargissement des possibilités d'accès au logement".

"Kajom Capital est un instrument innovant, financé par des bailleurs privés avec l'accompagnement de l'État. Autrement dit, il recherche une rentabilité financière, tout en prenant en compte la clientèle dont les revenus sont jugés modestes", a-t-il signalé.

"Tant que le déficit de logements persistera, les loyers continueront d'augmenter"

D'après le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, l'objectif de ce projet est de construire "une politique d'habitat inclusive, capable de répondre à la diversité des profils et des capacités contributives des Sénégalais".

Il a dit avoir recommandé au Fonds de l'habitat social, à la SICAP et à la SNHLM, chargés tous les trois de faciliter l'accès au logement des Sénégalais, de soutenir cette initiative et de contribuer à la viabilité économique du projet, tout en prenant en compte les ménages modestes.

Balla Moussa Fofana affirme avoir appelé les banques et le secteur privé à soutenir davantage le financement du logement social, d'autant plus que, d'après lui, le secteur immobilier leur offre d'importantes opportunités d'investissement.

M. Fofana affirme, sur la base de statistiques de la Banque mondiale datant de 2013, que le Sénégal a besoin de 320 000 logements. Ce nombre ne cesse d'augmenter en raison de l'urbanisation rapide, d'après lui.

"Tant que le déficit de logements persistera, les loyers continueront d'augmenter", a prévenu le ministre.

Le FONSIS a présenté, mercredi, le projet décennal de construction de 20 000 logements baptisé Kajom Capital. C'est un projet de location-vente, qui sera réalisé avec un financement de 400 milliards de francs CFA, a précisé le directeur général du FONSIS, Babacar Gning.

"Avec Kajom Capital, nous ne célébrons pas seulement la naissance d'un outil financier. Nous posons un acte concret au service de milliers de familles sénégalaises, qui en attendent les résultats", a dit Balla Moussa Fofana.