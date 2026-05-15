Afrique: Africa NextGen Economist Prize - L'économiste sénégalais Abdoulaye Ndiaye lauréat de la première édition

Le Sénégal a été honoré, ce vendredi à Kigali, en marge de l'Africa CEO Forum. Notre compatriote, l'économiste Abdoulaye Ndiaye, a été distingué pour ses travaux.

L'Africa NextGen Economist Prize, créé par Jeune Afrique et The Africa Report, en partenariat avec la Banque africaine de développement, a été attribué à Abdoulaye Ndiaye, économiste sénégalais de 37 ans, professeur assistant à la Stern School of Business de New York University et affilié au Finance for Development Lab, selon un communiqué du service de presse de l'Africa CEO Forum.

Sélectionné parmi plus de 70 candidats issus de 14 pays africains, Abdoulaye Ndiaye est diplômé de l'École polytechnique et titulaire d'un doctorat de Northwestern University (États-Unis). Il mène des recherches à la croisée des finances publiques, de l'économie du développement et de l'économie politique.

Ses travaux visent à identifier les contraintes institutionnelles et de marché qui limitent la capacité des États africains à assurer les services aux ménages, à mobiliser les ressources domestiques et à préserver la stabilité macro-financière.

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« Recevoir ce prix m'émeut profondément. La portée de ce prix tient au fait que le jury d'économistes africains a estimé que ma recherche servait non seulement la communauté académique, mais aussi les citoyens africains, les investisseurs du secteur privé et les décideurs publics de notre continent », a déclaré Abdoulaye Ndiaye lors de la cérémonie à Kigali.

Pour Aurélie M'Bida, rédactrice en chef de Jeune Afrique, cette première édition confirme l'importance de donner davantage de visibilité aux économistes africains qui pensent les transformations du continent à partir de ses réalités propres. En distinguant Abdoulaye Ndiaye, le jury récompense une recherche exigeante, utile et tournée vers l'action publique.

Nicholas Norbrook, rédacteur en chef de The Africa Report, a ajouté que les débats économiques africains ont besoin de voix nouvelles, capables de relier excellence académique, compréhension fine des institutions et impact concret sur les politiques publiques. Abdoulaye Ndiaye incarne cette ambition, et son parcours illustre l'esprit du Africa NextGen Economist Prize.

«En tant que lauréat, Abdoulaye Ndiaye recevra une dotation de 10 000 euros ainsi qu'une mise en lumière éditoriale à travers une interview dans Jeune Afrique et The Africa Report, complétée par une formation offerte par la Ferdi », lit-on dans le document.

Remis à Kigali en marge de l'Africa CEO Forum, ce prix vise à mettre en lumière une nouvelle génération d'économistes africains dont les travaux contribuent à renouveler la pensée économique du continent et à éclairer les politiques publiques.