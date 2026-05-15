Afrique: Participation à l'Africa CEO Forum - Le Dg de l'APIX tire un bilan satisfaisant

Le Directeur général de l'APIX a dressé un bilan positif de sa participation à l'Africa CEO Forum. Bakary Séga Bathily a indiqué que plusieurs accords ont été noués durant ces deux jours de rencontres.

« Nous étions venus rencontrer nos cibles à l'Africa CEO Forum. Nous avons eu de nombreuses rencontres stratégiques pour renforcer l'image du Sénégal auprès des plus grands chefs d'entreprises africains », a déclaré M. Bathily.

Il a rappelé que le Sénégal porte une vision politique fortement axée sur le panafricanisme. Dans cette dynamique, il était important, selon lui, de venir échanger avec les CEO africains afin de leur présenter les opportunités d'investissement offertes par le Sénégal.

« Nous repartons avec plusieurs accords importants portant sur des projets intéressants pour le Sénégal », a affirmé le Directeur général de l'APIX.

Bakary Séga Bathily a également indiqué avoir eu des discussions approfondies avec des investisseurs nigérians, le Nigeria constituant un axe de coopération stratégique pour le Sénégal.