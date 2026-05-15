Afrique: Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria - « L'avenir de l'Afrique ne nous sera pas offert, nous devons le construire »

« L'Afrique peut-elle transformer ses alliances continentales en actifs stratégiques ? » C'est autour de ce thème qu'a été animé le panel présidentiel réunissant les chefs d'État du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, et du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils prenaient part à l'édition 2026 de l'Africa CEO Forum à Kigali.

Le président Tinubu y a défendu une vision d'intégration continentale fondée sur le commerce intra-africain, les infrastructures partagées et l'autonomie économique du continent. Selon lui, les pays africains doivent mutualiser leurs ressources et renforcer leurs investissements communs.

« L'avenir de l'Afrique ne nous sera pas offert. Nous devons le construire, nous l'approprier et le défendre ensemble », a déclaré le président nigérian. Il a également estimé que les Africains doivent faire preuve de pragmatisme et éviter d'agir en rangs dispersés. « Pour cela, nous devons travailler ensemble. Je crois en l'Afrique », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bola Ahmed Tinubu a également plaidé pour une Afrique moins dépendante des débouchés extérieurs, estimant que la construction d'une véritable intégration économique continentale passe par des investissements croisés entre pays africains, le renforcement des corridors commerciaux et un soutien accru aux entreprises appelées à s'étendre au-delà de leurs frontières nationales.

Il a de nouveau insisté : « L'avenir de l'Afrique ne nous sera pas offert. Nous devons le construire, nous l'approprier et le défendre ensemble ».

Profitant de cette tribune offerte par l'Africa CEO Forum, le président nigérian a remercié son homologue rwandais, Paul Kagame, pour son accueil et a salué le modèle de développement du Rwanda. Il a indiqué que le Nigeria entend poursuivre et renforcer sa coopération avec Kigali ainsi qu'avec d'autres partenaires africains.