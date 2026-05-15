Sénégal: Dakar - Le gouverneur interdit les occupations sous les autoports

Abris de fortune, commerces informels, nuits sous les ponts, stationnements anarchiques... Le gouverneur Ousmane Kane dénonce une « recrudescence » des occupations illégales des infrastructures routières à Dakar. Dans un communiqué du 15 mai 2026, il interdit formellement ces pratiques et annonce des opérations systématiques des forces de défense et de sécurité pour libérer les espaces concernés.

« Il a été constaté, depuis quelque temps, une recrudescence de la présence irrégulière de personnes et d'installations sous les autoports, échangeurs et autres ouvrages publics dans plusieurs localités de la région de Dakar », lit-on dans le communiqué. Sous les autoports, les échangeurs et autres ouvrages publics, des installations de fortune poussent comme des champignons, accompagnées d'activités commerciales non autorisées et d'un stationnement chaotique de motos, charrettes et matériels divers. La note précise que cette situation se traduit notamment par :« l'installation d'abris de fortune, l'exercice d'activités commerciales non autorisées, le stationnement anarchique de motos et de matériels divers ainsi que l'utilisation de ces espaces comme lieux d'hébergement nocturne. »

Pour mettre fin à ces dérives, l'autorité administrative a édicté une série d'interdictions strictes. « En conséquence, il est strictement interdit d'élire domicile ou de passer la nuit sous les autoports, échangeurs et autres ouvrages publics ,d'y ériger des abris ou installations de fortune,d'y exercer des activités commerciales, de gardiennage ou toute autre activité non autorisée ou encore d'y stationner de manière anarchique des motos, charrettes, véhicules ou tout autre matériel », précise le document.

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Ces mesures visent à protéger à la fois l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens, mais aussi les infrastructures elles-mêmes. Selon la note, ces occupations illicites constituent bien plus qu'un simple désordre visuel. « De telles pratiques portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, à la salubrité publique ainsi qu'à la préservation des infrastructures routières », souligne-t-il.

Le communiqué ne se contente pas d'interdire. Il annonce des actions concrètes sur le terrain. Les services de l'État sont mobilisés :« Les services compétents de l'État, en particulier les Forces de Défense et de Sécurité, en relation avec les collectivités territoriales concernées et les autres services techniques habilités, mèneront des opérations de contrôle et de libération systématique des espaces irrégulièrement occupés. »

Le Gouverneur de la région de Dakar appelle les populations au « respect strict des règles relatives à l'occupation du domaine public et invite chacun à faire preuve de civisme, de responsabilité et de vigilance afin de contribuer à la préservation de l'ordre public, de la sécurité collective et de l'intégrité des infrastructures publiques. »