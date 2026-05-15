Sénégal: Lutte contre les inondations à Diourbel - Vers l'aménagement d'un nouvel exutoire dans les anciennes carrières

15 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo BA

La commune de Diourbel va disposer d'un nouvel exutoire capable d'absorber les eaux pluviales durant l'hivernage 2026. L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, jeudi 14 mai 2026, à l'occasion d'une visite qu'il effectuait dans la région de Diourbel.

Selon lui, le gouvernement compte adopter une nouvelle stratégie consistant à aménager un exutoire dans les anciennes carrières d'extraction de sable et à le raccorder au déversoir de « Cambou Souf », afin d'évacuer les eaux de la ville et de les transférer par gravité à travers des ouvrages en cours de réalisation. Cette solution devrait permettre de soulager la ville de Diourbel.

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a également profité de son passage à Diourbel pour annoncer un projet gouvernemental portant sur la valorisation des eaux de pluie. Il a indiqué que l'objectif est de traiter les eaux issues des inondations afin de permettre à la population de les exploiter utilement pour le maraîchage, la pisciculture ou d'autres activités génératrices de revenus.

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« Notre nouvelle stratégie de lutte contre les inondations consiste à travailler sur des solutions naturelles. Il est certes important de pomper, mais nous voulons réduire cette approche en privilégiant l'ouverture des voies naturelles d'écoulement. Nous misons sur les innovations techniques, la mobilisation communautaire et la libération des zones inondables », a-t-il déclaré.

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