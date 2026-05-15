Sénégal: Matam - Le nouveau préfet promet impartialité et respect des lois et règlements

Matam — Le nouveau préfet de Matam (nord), Modou Thiam, s'est engagé vendredi, à exercer ses fonctions avec impartialité et dans le strict respect des lois et règlements, afin de répondre aux préoccupations des populations.

"Je puis vous assurer que j'exercerai mes fonctions dans le strict respect des lois et règlements, avec impartialité, dévouement et sens élevé de l'Etat. Il est de mon devoir de répondre avec abnégation et toute la sécurité qu'impose la fonction de chef de circonscription administrative aux préoccupations des populations", a-t-il dit, vendredi, lors de son installation par le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia.

Le nouveau préfet a, à cette occasion, invité les agents de l'Etat en service dans le département et même au-delà, dans toute la région, à "oeuvrer, sans relâche, avec désintéressement et esprit de service à la satisfaction des besoins des populations".

Il a ajouté que la raison fondamentale de sa présence dans la région de Matam consiste à faciliter aux citoyens l'accès aux services, dont l'exécutif départemental est le dépositaire temporaire.

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"Je compte pour cela sur l'accompagnement de tous, notamment des autorités administratives, des élus territoriaux, des chefs religieux et coutumiers, des FDS -forces de défense et de sécurité-, des services techniques, des partenaires, mais aussi et surtout de la confiance et la collaboration des populations de Matam", a indiqué Modou Thiam.

Pour son deuxième passage dans la région de Matam, après y avoir occupé les fonctions d'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, l'ancien préfet de Linguère dit revenir avec une "responsabilité nouvelle, plus élevée et surtout avec une exigence accrue", tout en mesurant le poids de sa fonction.

Modou Thiam remplace ainsi Tening Faye nommée préfète du département de Linguère.

Après près de deux ans comme cheffe de l'exécutif départemental, elle a dressé le bilan de son passage à la tête du département de Matam, citant la gestion des inondations et le renforcement de la sécurité entre autres.