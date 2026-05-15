Sénégal: Route Mboro-Diogo - Le chantier relancé pour accélérer les travaux

L'Agence de (gestion) des routes a décidé de retirer l'agrément au sous-traitant qui était chargé de l'exécution des travaux de réhabilitation de la route Mboro-Diogo, pour confier le chantier à une autre entreprise, invoquant un rythme de travail "en-deçà des exigences contractuelles".

La réhabilitation de la route reliant Mboro et Diogo, sur une distance de 23 kilomètres, suscite beaucoup d'attentes chez les populations de l'arrondissement de Méouane, qu'elle traverse et du département de Tivaouane, en général.

Après une mission d'évaluation conduite par ses services techniques sur le terrain, l'Ageroute a décidé de retirer l'agrément au sous-traitant SFTP, pour le confier désormais à l'entreprise Houar SA, en raison de manquements qu'elle dit avoir constatés.

Houar SA le nouvel attributaire du marché, a entamé l'acheminement de son matériel sur le terrain et prévoit le démarrage effectif des travaux, dès le vendredi 15 mai, qui devrait marquer le début d'un nouvel élan pour la réhabilitation de cet axe routier vital pour les activités économiques et sociales de la zone.

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Le rapport de la mission d'inspection a décelé plusieurs insuffisances majeures, notamment une "faible mobilisation" au niveau de la traversée de Mboro, des "retards importants dans l'exécution" du chantier, ainsi qu'un "rythme de travail jugé en deçà des exigences contractuelles".

Les techniciens ont également constaté de "faibles rendements, des arrêts fréquents des travaux, une insuffisance de ressources humaines et des ruptures récurrentes de matériaux".

Face à cette situation, les autorités ont opté pour une réorganisation du dispositif, afin de garantir une reprise plus efficace et soutenue des travaux. Cette mesure suscite déjà un regain d'espoir chez les habitants de cette zone stratégique du département de Tivaouane, fortement impactés par l'état de la route.

Le maire de la commune de Mboro, Abdallah Tall, a rencontré le PDG de Houar SA, Driss Houar, afin d'échanger sur les conditions de relance du chantier.

À l'issue de cette rencontre, l'édile a salué l'engagement des populations, des acteurs communautaires et de toutes les parties prenantes qui ont porté ce plaidoyer, "avec responsabilité et dans un esprit républicain".

Le maire a, par ailleurs, invité les populations à soutenir ce nouvel élan insufflé au projet, en facilitant le déroulement des travaux et en évitant toute désinformation susceptible de ralentir sa mise en oeuvre.