Sénégal: ONE Championship - Reug Reug perd sa ceinture mondiale face à Anatoly Malykhin par KO

Dakar — Le lutteur sénégalais Oumar Kane, alias "Reug Reug", a perdu vendredi à Bangkok, en Thaïlande, son titre mondial des poids lourds du ONE Championship après une défaite par KO face au Russe Anatoly Malykhin.

Très attendu par les amateurs de MMA, ce combat aux allures de revanche a tenu ses promesses. Bien entré dans la confrontation, le champion sénégalais a finalement cédé au quatrième round sous les coups du Russe, déterminé à reconquérir sa ceinture.

Il s'agit de la deuxième défaite en neuf combats pour Reug Reug, qui restait jusque-là sur une série de performances remarquées contre plusieurs grandes figures de la discipline.

Le Sénégalais avait remporté cette même ceinture mondiale en novembre 2024 en battant Anatoly Malykhin par décision partagée à l'issue de cinq rounds, devenant ainsi le premier Sénégalais sacré champion du monde au ONE Championship.

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Cette victoire historique avait mis fin à l'invincibilité du combattant russe, auteur jusque-là d'une série de quatorze succès consécutifs.

Depuis ce premier affrontement, la rivalité entre les deux hommes n'a cessé de s'intensifier, alimentée par des déclarations musclées et une forte attente autour d'une revanche.

Âgé de 38 ans, Anatoly Malykhin abordait ce combat avec l'ambition de récupérer son titre. Réputé pour sa puissance de frappe et ses qualités en lutte, le Russe, considéré comme l'un des combattants les plus complets du circuit, devient à nouveau champion des poids lourds du ONE Championship.

Malykhin demeure également le premier combattant de l'histoire du MMA à avoir détenu des titres mondiaux dans trois catégories différentes.

Cette revanche devait initialement se tenir le 16 novembre 2025 à Tokyo, dans le cadre de l'ONE 173, avant d'être reportée après un grave accident de la circulation ayant contraint Reug Reug, âgé de 35 ans, à déclarer forfait.

Depuis son sacre mondial en 2024, le lutteur sénégalais n'avait plus disputé le moindre combat officiel.