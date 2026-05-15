Sénégal: Saint-Louis jazz - Un événement majeur d'union par la musique

Saint-Louis — Le Festival international de jazz de Saint-Louis constitue un événement majeur capable d'unir des artistes du monde entier, grâce au langage universel de la musique, a salué l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.

"Ce qui est intéressant surtout, c'est que cela met en relation des artistes de tous les horizons, mais aussi de toutes les sensibilités, avec un seul langage : la musique", a déclaré la diplomate française dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la 34e édition du festival de jazz de Saint-Louis (du 13 au 17 mai).

En séjour à Saint-Louis, Mme Fages a souligné qu'en marge du festival, l'Institut français de Saint-Louis a lancé un nouveau concept qui va proposer une programmation riche et variée en "Off".

Elle s'est dite heureuse de participer à la 34e édition de cet évènement culturel de premier plan, reconnu non seulement au Sénégal et en Afrique, mais aussi à l'échelle internationale.

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"Un festival, c'est plus qu'un évènement musical, c'est une rencontre et un dialogue. C'est vrai que le jazz porte aussi une longue histoire de métissage culturel et d'échanges. La musique est un vrai facteur de rapprochement pour une diplomatie", s'est-elle réjouie, ajoutant qu'à Saint-Louis, ce dialogue est nourri d'une relation très ancienne et dense.

Selon la diplomate française, "collaborer avec le festival de jazz, c'est accompagner la création contemporaine, favoriser des rencontres professionnelles, mais aussi contribuer au rayonnement culturel de nos deux pays".

Figure incontournable et saluée du jazz, la compositrice et pianiste française, Leïla Olivesi et son quintet donnent rendez-vous ce vendredi soir sur la scène "In" de cette 34e édition pour une prestation prévue à partir de 21 heures.