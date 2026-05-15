Sénégal: Une délégation martiniquaise attendue à Djilor et Gorée pour célébrer les retrouvailles entre Senghor et Césaire

Dakar — Une délégation d'une cinquantaine de Martiniquais, dont plusieurs jeunes, est attendue au Sénégal du 19 au 22 mai pour une immersion culturelle à Djilor (Fatick) et sur l'île de Gorée, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des retrouvailles, en 1976 à la Martinique, entre le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, et son ami, l'écrivain et homme politique martiniquais Aimé Césaire.

Selon les organisateurs, cette visite se veut un "voyage de retour" pour ces Afro-descendants, à travers "la porte du retour" et le pont symbolique reliant l'Afrique aux Caraïbes depuis les "rives des trois Dakar".

"Djilor Djidiack se prépare à célébrer les 50 ans des retrouvailles entre Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire à la Martinique, en 1976. A cette occasion, une délégation de plus de 50 Martiniquais viendra effectuer une immersion culturelle à Djilor et à Gorée", a déclaré, vendredi, le secrétaire général de l'Association pour le développement de Djilor Djidiack, Mamadou Mignane Diouf.

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S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue en prélude à l'événement, M. Diouf a présenté les principales activités prévues, parmi lesquelles des panels autour du dialogue Senghor-Césaire, des lectures poétiques, des échanges avec des artistes ainsi que des rencontres culturelles.

Le comité d'organisation envisage également la création, à Djilor, d'un espace culturel dédié à Aimé Césaire et la plantation d'un "arbre du retour", symbole des liens historiques et mémoriels entre l'Afrique et sa diaspora.

"Ces retrouvailles entre Senghor et Césaire en 1976, c'est cela que nous voulons célébrer, en recevant une importante délégation de Martiniquais qui sont des afro-descendants. Et ce voyage reste un voyage d'immersion et de retour", a soutenu Mamadou Mignane Diouf.

Il a, en outre, insisté sur le rôle "primordial" du Sénégal dans la reconnexion des Afro-descendants avec le continent africain.

Prenant la parole, l'ancien journaliste sénégalo-martiniquais Adams Touré a rappelé la portée symbolique du 22 mai dans l'histoire de la Martinique.

"Le 22 mai 1848 marque le soulèvement populaire à Saint-Pierre-de-la-Martinique contre le système esclavagiste. C'est une date majeure dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage. C'est pourquoi nous avons choisi de nous rendre à Gorée dans la nuit du 21 au 22 mai pour commémorer cet événement ", a-t-il expliqué.

Selon lui, cette initiative symbolise une "brisure des chaînes" et témoigne de la profondeur des liens culturels entre le Sénégal et la Martinique, nourris par l'amitié entre Senghor et Césaire.

Il a également annoncé l'arrivée d'une yole martiniquaise, embarcation traditionnelle qui "symbolisera le bateau du retour de l'ancêtre déporté".

M. Touré a enfin souligné l'importance de la participation des jeunes membres de la délégation, notamment des étudiants en BTS, en agronomie et de nouveaux bacheliers, appelés à mieux s'approprier leur histoire tout en partageant leurs expériences avec leurs homologues sénégalais.