Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour le renforcement de la coordination sécuritaire entre la MONUSCO et les FARDC

La Représentante spéciale adjointe de la MONUSCO en RDC, Vivian van de Perre, a plaidé pour un renforcement de la coordination sécuritaire et opérationnelle entre la mission onusienne et les Forces armées de la RDC (FARDC).

Elle a formulé cet appel lors d'un échange avec le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, mercredi 13 mai à Kinshasa.

Selon Vivian van de Perre, une collaboration renforcée entre les deux parties permettrait de consolider les efforts conjoints en faveur d'un retour durable de la paix, notamment dans les zones de l'Est du pays touchées par les violences armées.

La diplomate onusienne a également réaffirmé la volonté de la MONUSCO d'accompagner les initiatives régionales et internationales, visant la désescalade des tensions sécuritaires dans cette partie du territoire national.

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Au cours de cette rencontre, elle a rappelé le soutien constant de la mission aux mécanismes de cessez-le-feu, aux pourparlers de paix ainsi qu'à la mise en oeuvre des accords issus des processus diplomatiques de Washington et de Doha.

De son côté, le vice-Premier ministre de la Défense nationale a reconnu le rôle important de la MONUSCO dans l'accompagnement des efforts de stabilisation à l'Est de la RDC.

Guy Kabombo Muadiamvita a aussi insisté sur la nécessité pour la mission onusienne de poursuivre son action dans un esprit de neutralité, de coopération et de respect de la vérité des faits, au service de la paix et du bien-être des populations congolaises.

Le ministre de la Défense revient d'une mission à Bangui, en République centrafricaine, où il a échangé avec son homologue centrafricain sur les questions liées à la sécurisation des frontières communes.