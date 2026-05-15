Congo-Kinshasa: Plus de 1,65 million de cas de paludisme enregistrés en 2025 au Nord-Kivu

15 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 1 million 650 000 cas de paludisme ont été enregistrés en 2025 dans la province du Nord-Kivu, selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

La coordinatrice provinciale du programme, Demson Musondoli, a rendu publics ces chiffres lors d'un point de presse tenu jeudi 14 mai à Beni.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque année le 25 avril.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, Demson Musondoli a appelé la population à assainir son environnement afin de limiter la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie.

« Nous encourageons la population à assainir l'environnement pour éviter la reproduction et la prolifération des moustiques autour des habitations, afin de réduire la transmission du paludisme », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs rappelé que, contrairement à certaines maladies comme la fièvre typhoïde, qui est liée à la consommation d'eau contaminée et à un manque d'hygiène, le paludisme est directement transmis par les moustiques anophèles.

Selon la Division provinciale de la santé, cette forte prévalence du paludisme constitue un défi majeur de santé publique dans la province, notamment en raison des conditions environnementales et sanitaires qui favorisent la propagation de la maladie.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.