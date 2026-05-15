Congo-Kinshasa: Plus de 1,65 million de cas de paludisme enregistrés en 2025 au Nord-Kivu

Plus de 1 million 650 000 cas de paludisme ont été enregistrés en 2025 dans la province du Nord-Kivu, selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

La coordinatrice provinciale du programme, Demson Musondoli, a rendu publics ces chiffres lors d'un point de presse tenu jeudi 14 mai à Beni.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque année le 25 avril.

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A cette occasion, Demson Musondoli a appelé la population à assainir son environnement afin de limiter la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie.

« Nous encourageons la population à assainir l'environnement pour éviter la reproduction et la prolifération des moustiques autour des habitations, afin de réduire la transmission du paludisme », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs rappelé que, contrairement à certaines maladies comme la fièvre typhoïde, qui est liée à la consommation d'eau contaminée et à un manque d'hygiène, le paludisme est directement transmis par les moustiques anophèles.

Selon la Division provinciale de la santé, cette forte prévalence du paludisme constitue un défi majeur de santé publique dans la province, notamment en raison des conditions environnementales et sanitaires qui favorisent la propagation de la maladie.