Congo-Kinshasa: Vendeuse de thé à Beni, Lydie Kavugho, modèle de courage entrepreneurial

15 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Basée à Beni, Nord-Kivu), Lydie Kavugho incarne un véritable modèle de courage et de résilience à travers son activité de vente de thé.

Chaque matin, cette entrepreneure se lève très tôt pour préparer et vendre du thé aux passants, travailleurs et habitants de la ville. Grâce à cette activité, certes modeste mais régulière, elle parvient à subvenir aux besoins de sa famille dans un contexte économique et sécuritaire difficile.

Comme de nombreuses femmes de la région, Lydie a choisi de se tourner vers le petit commerce afin d'assurer sa survie et celle de ses proches.

Malgré les défis liés à l'insécurité, à la fluctuation des prix et à l'absence de soutien financier, elle persévère.

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Son initiative inspire d'autres femmes et jeunes de la ville, en montrant qu'il est possible de créer sa propre activité génératrice de revenus, même avec des moyens limités.

A travers son parcours, Lydie Kavugho démontre que l'entrepreneuriat de proximité peut constituer une réponse concrète au chômage et à la précarité, tout en renforçant l'autonomie économique des femmes.

Dans le quartier Matonge, Lydie Kavugho, 17 ans, élève à l'Institut Hodari, en est un parfait exemple.

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