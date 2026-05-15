Congo-Kinshasa: Deux morts et neuf disparus dans un éboulement à Walikale

Deux personnes ont perdu la vie et neuf autres sont portées disparues à la suite d'un éboulement survenu le mardi 12 mai dans le village Robe, en groupement Ihana, territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Selon des sources coutumières locales, de fortes pluies enregistrées dans la nuit de lundi à mardi seraient à l'origine de l'effondrement d'une partie de la colline Irongi.

Au total, treize personnes, originaires des villages Mungazi, Mutero et Kakambi, dans le groupement voisin de Luberike, ont été prises au piège alors qu'elles dormaient dans leurs abris de fortune. D'après les mêmes sources, seulement deux ont pu être secourues vivantes.

Les opérations de recherche, menées par des volontaires locaux jusqu'à jeudi, ont permis de retrouver deux corps sans vie, ceux d'un homme et d'un enfant. Les neuf autres victimes restent introuvables à ce stade.

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Les deux survivants ont été évacués vers l'hôpital de référence de Kibua, où ils bénéficient de soins appropriés.

Par ailleurs, le Comité de la jeunesse de Kakambi alerte sur les conséquences environnementales de cet éboulement. L'érosion a totalement obstrué le lit de la rivière Kuko, qui sert de limite naturelle entre les groupements Ihana et Luberike, provoquant de nouvelles inondations dans la zone.

Cette obstruction a également entraîné la formation d'un vaste étang artificiel, faisant craindre un risque accru de nouvelle catastrophe.

Le comité appelle à un appui logistique urgent afin de poursuivre les recherches des disparus, mais aussi de dégager le lit de la rivière Kuko pour faciliter l'écoulement des eaux et prévenir d'autres incidents.