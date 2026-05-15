Congo-Kinshasa: Plusieurs produits de première nécessité en hausse à Kinshasa

Les prix de plusieurs produits de première nécessité sont revus à la hausse depuis plus d'une semaine dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa.

Selon les vendeurs rencontrés mercredi 13 mai, cette situation est due à la dépréciation du franc congolais par rapport aux dollars américains sur le marché de change.

Au marché Gambela par exemple, la mesure de Riz passe de 1500 franc congolais à 1800 franc congolais.

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L'huile de palme, dont la mesurette se vendait à 1500 franc congolais, revient désormais à 2000 franc congolais.

Les produits manufacturés tels que les savons, les boites de tomate ou les boites d'allumettes ont revu une augmentation de prix variant entre 150 et 300 francs congolais.

Face à cette situation, certains clients revoient leurs habitudes, réduisant leurs achats ou privilégiant de petites quantités pour s'adapter à leur budget.

« Avant, avec 10 000 francs, on pouvait acheter plusieurs produits. Aujourd'hui, cette somme ne suffit plus. On est obligé de réduire les achats », déplore un client.

Pour leurs parts, les vendeurs expliquent qu'ils n'ont pas d'autres choix que de vendre à ce prix.

Pour eux, les contraintes économiques et sociales du pays se répercutent directement sur le commerce.

« Les prix augmentent chez les fournisseurs. Le transport est cher aussi, ça se répercute sur les produits que nous vendons ici au marché », témoigne une commerçante du marché Gambela.

Cependant, malgré l'affluence constatée dans plusieurs marchés de la capitale, cette augmentation des prix continue de fragiliser le pouvoir d'achat des familles kinoises.