Congo-Kinshasa: Poursuite des travaux de surélévation de la Route nationale N° 1 à Kasangulu

Les travaux de surélévation de la route nationale numéro 1, à hauteur de la cité de Kasangulu, province du Kongo-Central, se poursuivent sans relâche sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).

Exécutés par l'entreprise SIC, ces travaux comprennent notamment la pose d'une batterie de buses au PK 22+100, afin d'éviter la stagnation des eaux de pluie et la détérioration répétée de la chaussée.

Sur les 510 mètres concernés par la surélévation de la chaussée à Kasangulu, il ne reste que 112 mètres en demi-chaussée, qui recevront le ferraillage et le béton dans la nuit de ce vendredi 15 mai, ainsi que 100 mètres de chaussée complète, destinés à être raccordés à la batterie de buses de 2x1 m².

Ces travaux impactent malheureusement la circulation, occasionnant de longs embouteillages dans cette partie du pays.

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La société civile et les habitants de Kasangulu reconnaissent les désagréments causés, tout en appelant à la patience, comme l'explique une habitante de ce coin :

« Pendant que ces travaux sont en cours, les embouteillages sont devenus importants. Mais ces difficultés ne sont pas inutiles. Nous devons prendre notre mal en patience, car à la fin, nous en serons satisfaits ».

Du côté de l'ACGT et de son partenaire SOPECO (Société des Péages du Congo), toutes les dispositions sont prises pour achever les travaux de chaussée d'ici le 24 mai 2026.

La route nationale numéro 1 dans cette zone revêt une importance économique majeure. À terme, sa configuration devrait évoluer vers une voie à 2x2 bandes afin d'améliorer la fluidité du trafic.

Parmi les solutions alternatives envisagées figure la route N'djili-Mangala-Nvululu, longue d'une vingtaine de kilomètres, pour laquelle les études techniques sont déjà disponibles au niveau de l'ACGT.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Programme Sino-Congolais, avec l'ACGT assurant la supervision technique et le suivi du planning.