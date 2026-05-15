Congo-Kinshasa: L'arrêt Entrée Kimwenza transformé en décharge à ciel ouvert à Mont-Ngafula à Kinshasa

Les trottoirs de l'arrêt Entrée Kimwenza, cité Pumbu dans la commune de Mont Ngafula (Kinshasa) sont transformés, depuis quelques jours, en véritable décharge à ciel ouvert.

Sur place, des montagnes de sacs plastiques et de restes alimentaires recouvrent le sol. Ces ordures dégagent des odeurs nauséabondes et polluent l'environnement.

Ras le bol de la population

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Contacté mardi 14 mai, les riverains de l'arrêt Entrée Kimwenza déplorent les conditions de vie déplorables aux alentours de cet espace.

Ils s'insurgent également contre la coexistence forcée entre plusieurs points de commerce et l'insalubrité dans cet espace.

Pour les habitants, la faute revient avant tout aux vendeurs des marchés environnants.

« Les gens du marché viennent jeter leurs déchets ici. Même quand on leur demande d'arrêter, ils n'écoutent pas. Nous passons par ici tous les jours, mais c'est devenu difficile. Les embouteillages, les motards, cette grande route se transforme en décharge», a déploré une habitante.

Pour leurs parts, les vendeurs affirment s'acquitter régulièrement des frais d'entretien di marché. Des taxes souvent perçu par des agents de police.

« Les policiers nous demandent de payer pour un salongo qui ne se fait pas. Ceux qui connaissent les règles d'hygiène n'achètent pas, nous vendons difficilement, nous sommes malade, nous sommes en difficulté mais nous n'avons pas le choix, nous devons vendre. »

Appel au respect des règles

Par ailleurs, Séverin Lumbu, bourgmestre de la commune de Mont Ngafula, renseigne que ces déchets sont évacués chaque samedi. Il a également précisé que ce sont les riverains qui jettent ces immondices sur la voie :

« Nous ne pouvons pas tolérer ça. Il est anormal que l'on trouve des immondices à côté d'un CIAT. Nous mettons des moyens pour évacuer tous ces déchets. Nous regrettons beaucoup le comportement de tous ces riverains, nous pensons que si nous attrapons quelqu'un en flagrant délit, il sera sanctionné. »